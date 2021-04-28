撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-04-28 15:37

有人食飯習慣狠吞虎嚥，有人則選擇慢慢品嚐、仔細咀嚼。除了進食的份量，傳聞增加咀嚼次數，同樣可以達到瘦身減肥的效果，究竟這個傳聞是真是假？早前，日本綜藝節目邀請一對孖生搞笑藝人，實測多咀嚼是否真的有助減肥，最後結果如何？

（《それって!?実際どうなの課》節目截圖）

日本中京電視台節目《それって!?実際どうなの課》不時都會找來藝人實測坊間各種傳聞的真偽。有人說多咀嚼有助燃燒脂肪，減慢血糖上升從而達到減肥的作用。於是，今次節目決定進行「3天咀嚼減肥法」實驗，看看增加進食時的咀嚼次數，是否真的可以達到瘦身減肥的效果！

（《それって!?実際どうなの課》節目截圖）

今次，實測對象是生活節奏和身體狀況都非常相近的孖生搞笑藝人。在三天之內，他們每一餐都會進食相同份量的食物，在無需節食的情況下，其中一位會在每次進食時每口咀嚼30下，另外一位則維持平常的進食習慣不變，看看三天後體重各自會有甚麼變化！👇👇👇即睇實測過程結果👇👇👇

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