撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-04-27 17:08

明明睡了一整天，醒來還是覺得累？除了睡眠不足，睡眠質素低下也是讓你欠下一身「睡眠債」的主要原因！所謂「睡眠債」，是指你實際的睡眠時間不足以應付本來需要的睡眠時間，在「入不敷支」的情況下影響你的精神和體力，長期所累積下來的「睡眠債」，就算用周末來補眠也無法完全解決問題，甚至會令健康出現問題。

（《世界一受けたい授業》節目截圖）

如何才能知道自己是否已有睡眠債？日本綜藝節目《世界一受けたい授業》早前請來在美國史丹福大學進行睡眠研究的專家西野精治醫生，他建議可以利用以下測試進行「睡眠債」評估。👇👇👇即Check自己是否有「睡眠債」！👇👇👇

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如果想解決「睡眠債」的煩惱，最重要就是先改善睡眠質素。在節目內，西野醫生傳授9招有效提升睡眠品質的方法。除了改善睡姿和調整生活習慣，原來睡覺時有否換上睡衣，以及睡衣材質都會對睡眠質素有影響？在飲食方面，平日多吃一種蔬果有助放鬆心情，幫助入睡？👇👇👇即睇日本專家教9招還清「睡眠債」！👇👇👇

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同場加映：日本收納師4招衣櫃整理術

又到了轉季執屋的時間，相信不少人最怕就是要重新整理又厚又重的冬天衣物！早前，日本電視台節目《ZIP！》找來尊尼事務所人氣男團「King&Prince」成員為觀眾解決生活疑難。今次請了非常嚴格的收納顧問古堅純子，傳授4招轉季整理衣櫃的貼士，更會教你一個摺衫小技巧壓縮毛衣的體積，騰空衣櫃和抽屜的收納空間，趁著轉季一起來好好整理衣櫃吧！👇👇即睇收納師教4招衣櫃整理術👇👇

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