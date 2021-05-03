5月必去5大打卡花海　元朗大熱香檳向日葵　屯赤隧道紫花夠夢幻

撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-05-03 17:55

踏入5月，新一輪花季終於展開，色彩鮮豔的花卉讓大家享受初夏的氣息。《香港01》旅遊記者為大家推介5月必去5個花海，有隱世紫色花海祕境、繡球花海、人氣太陽花海等，有免費及收費景點，都是假日打卡好去處。

踏入初夏就是欣賞向日葵並打卡的最佳時間，最近本港還有什麼適合打卡的花海？（fb @信芯園）

夏天剛到，本港各區的鮮豔花卉再次盛放，紫色和白色的小花、向日葵及繡球花等為大地增添美麗色彩。趁著天氣未到最熱的時候，一於輕鬆與花海打卡去！點擊圖片睇睇5大必去的打卡花海 👇👇

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除了到花海留影，古色古香的公園都是打卡好去處，以下為大家推介4個有著古色美的公園，有個更是隱世且少人去 👇👇

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帶新手行山絕對是忍耐力與愛心的考驗，面對新手「上山叫辛苦，落山喊咁口」，就算是朋友都會莫名躁底，多次想踢對方落山，點擊圖片睇睇帶新手行山的崩潰7件事，超有共鳴 👇👇

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