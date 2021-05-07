撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-05-07 15:15

MIRROR演唱會｜人氣男團MIRROR昨日（6日）起一連6日於九展Star Hall舉行一連6場演唱會，鄭裕玲（Do姐）亦有到場支持，更坐頭排睇Show。Do姐一向疼愛成員姜濤，早前與他拍檔搵銀更大讚姜B乖仔！其實Do姐出名是一個迷妹，之前更陷入Kpop，狂追多個男神Oppa兼瘋狂集郵，《香港01》旅遊頻道記者整理了當年Do姐追過的韓國男星，包括人氣席捲全球的BTS防彈少年團！

鄭裕玲（Do姐）坐頭排睇MIRROR演唱會。（資料圖片）

Do姐出名是一個Kpop迷，不時在自己主持的電台節目《口水多過浪花》中分享正在追看的韓劇及迷上的男神，新歡一個接一個，非常緊貼潮流，言語間更透露出對各位靚仔的愛慕，少女心爆發的樣子非常可愛。她更曾與多位Oppa合照，又是擁抱又是挽手，是一個成功的迷妹，令人羨慕不已！想知她迷倒在哪些男神的魅力之下，立即按圖睇睇Do姐追過的5個靚仔韓星😍👇👇

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😲🙈🙈同場加映1：亞洲10句性暗示句子😲🙈🙈

出外旅行有艷遇是旅程的意外收穫，但最好不要開心得太早，應保持冷靜，因為各地文化不同，很多日常生活的對話分分鐘暗藏18禁意思！記者為大家拆解亞洲各國10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國等地，認清避免誤墮情色陷阱！其中一個性暗示與香港有關？立即按圖睇睇亞洲各國10個曳曳暗示😲👇👇

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😋😋😋同場加映2：全球盒裝即食麵Top10😋😋😋

即食麵達人Hans Lienesch至今品嚐過超過3700款來自全球各地的即食麵，在網頁寫下食評，被大家譽為「即食麵之神」。日前他公佈了2021年必食的10款盒裝即食麵，謝霆鋒的「鋒味拌麵」亦榜上有名。想知日本哪款即食麵唯一上榜，立即按圖睇睇2021年必食10大即食麵😋👇👇

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