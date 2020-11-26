韓國即食麵麵質彈牙，因此一向都非常受歡迎，不過款式如此多，到底應該試哪一種？《香港01》旅遊頻道記者整理了2020最新韓國即食麵銷量5強，全部都可以在香港各大超市買到！

韓國尼爾森公布了2020年韓國各地區最受歡迎的即食麵，並總結了全韓國最高銷量的5款即食麵。（naver blog @ 농심）

大型數據統計機構韓國尼爾森（Nielsen Korea）收集截至今年第三季度全韓國的即食麵銷量數據，公布了2020年最受韓國人歡迎的5款即食麵，並發布了各自的市場佔有率，當中頭3位都是農心旗下，立即按圖睇睇韓國即食麵5大巨頭😋👇👇

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💡同場加映：2021必食10大台灣即食麵💡

來自美國的即食麵達人Hans Lienesch至今品嚐過超過3000種各地的即食麵，並在網頁寫下食評，被譽為「即食麵之神」，每年都會公佈最強即食麵排行榜，今年亦不例外，日前他公佈了2021年必食的台灣即食麵Top10，有很多款都可以在759阿信屋、百佳、一田等超市買到，有時想食個懶人午餐，不妨煮包試試！按圖即睇必食台灣即食麵Top 10😋👇👇

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