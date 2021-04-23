撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-04-23 16:34

來自美國的「即食麵達人」Hans Lienesch吃遍世界各地超過3000款即食麵，每年都會進行即食麵評測，選出當中的最佳10款，並發布在名為「The Ramen Rater」的評比網站及YouTube頻道。最近他發表了最新2021年全球最佳即食麵Top 10，當中包括老媽拌麵、百勝廚拉麵、三養辣雞麵等，香港亦有一款上榜！

10款即食麵中，包括台灣、韓國、香港、新加坡及馬來西亞品牌，當中新加坡和馬來西亞品牌成為大贏家！台灣人氣老媽拌麵和阿舍食堂亦得到即食麵達人的讚賞。想知香港哪款即食麵唯一上榜，立即按圖睇睇2021年必食10大即食麵😋👇👇

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😋同場加映1：全球盒裝即食麵Top10😋

早前即食麵達人Hans Lienesch公布了2021年必食的10款盒裝即食麵，包括來自台灣、香港、日本、馬來西亞、印尼及內地品牌。想知日本哪款即食麵唯一上榜，立即按圖睇睇2021年必食10大即食麵😋👇👇

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😲同場加映2：亞洲10句性暗示句子😲

出外旅行有艷遇是旅程的意外收穫，但最好不要開心得太早，應保持冷靜，因為各地文化不同，很多日常生活的對話分分鐘暗藏18禁意思！記者為大家拆解亞洲各國10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國等地，認清避免誤墮情色陷阱！立即按圖睇睇亞洲各國10個曳曳暗示😲👇👇

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