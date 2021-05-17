撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-05-17 15:11

日新型曼2重要狀病毒（COVID-19）持續在全球各地肆虐，在無法出國去旅行的日子，不少商家為了滿足客人的需要都花盡心思，希望可以一解大家的「思鄉之情」。中國北京一間日式燒肉店，近日就以東京新宿和歌舞伎町街道的裝潢風格，讓人「秒回日本」，成為微博及內地食評網的人氣熱店，平日輪候入座至少要等一個小時！

北京日式燒肉店的裝修設計完全仿照東京街頭。（日テレNEWS@YouTube）

根據日本新聞網報道，北京西單區一間新開幕的日式燒肉店人氣爆燈，原因是店內裝修仿照東京新宿和歌舞伎町街頭而設計，五光十色的霓虹燈招牌和熟悉的地標，吸引不少市民前往拍照打卡及大嘆日式燒肉，有光顧的食客讚：「裝修風格真的超級日本！」、「讓人完全置身於東京新宿地鐵站和歌舞伎町！」不過，當日本記者前往實試時，就發現「神發原」下的一個小失誤？

去日本一定見過的DONKI招牌。（日テレNEWS@YouTube）

👇👇👇即按下圖看北京日式燒肉店裝修有幾似日本！👇👇👇

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同場加映：日爸花1億円全市賣廣告只為讚兒子最可愛？

日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》接到觀眾報料，指東京足立區竹之塚車站附近出現一些非常奇怪的廣告牌，明明是一間地產公司的宣傳廣告，但是廣告牌上除了公司名，就只有一位小男孩的照片，而且這個小男孩在區內更幾乎無人不識？

（《月曜から夜ふかし》節目截圖）

節目工作人員前往採訪這間地產公司的社長川嶋先生，一問之下才發現，原來廣告牌上的小男孩是他的兒子，更揭發他原來是個「超級兒子控」！他將廣告全部換成兒子的照片，背後原因只是因為兒子太可愛？👇👇👇即睇節目採訪「最強兒子控」👇👇👇

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節目又採訪現年16歲的廣告牌主角，他當下最大煩惱是？即睇全文：日爸花1億円全市賣廣告讚兒子最可愛 16歲仔尷尬受訪：超羞恥啊