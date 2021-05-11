撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-05-11 07:00

全日早餐All Day Breakfast（ADB）早就佔領Cafe，最近連茶記冰室都分一杯羹。不少All Day Breakfast動輒都$100起跳，但味道份量卻叫人失望，本文整理Facebook「All day breakfast 關注組」人氣度高的6大All Day Breakfast，CP值有保證，更有平民的選擇，最抵$48就歎到！

一份高質的All Day Breakfast，既要食材豐富且煮得不馬虎，又要擺盤精美夠吸引，要獲得「All day breakfast 關注組」Facebook群組成員推介都毫不簡單。點擊圖片睇睇4間重量級及2間超抵食All Day Breakfast推介 👇👇

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如果有日突然接到通知要入隔離營強制隔離21日，真的會「騰晒雞」！因為由收到隔離通知到要離開屋企，幾個鐘頭內要收拾細軟到底需要帶什麼？網民「Winky Li」根據早前入竹篙灣隔離營的經歷，在Facebook分享入營所需品清單，讓大家能及早準備。《香港01》飲食記者於5月6日在藍田的Aeon、百佳、屈臣氏、759阿信屋及日本城，跟著清單執齊64種所需品，點擊圖片睇清入隔離營所需品及價錢（所需價錢總數答案在最後！）：

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