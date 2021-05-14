撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-05-14 16:17

五星級的喜來登酒店自助餐向來差？有食客試過尖沙咀喜來登酒店的自助餐後，表示要將該自助餐永久列黑名單，更在網上力數7宗罪！而這次連網民都清一色負評，到底喜來登自助餐衰什麼？

（Facebook截圖）

網民「Chi Kit Hui」在「自助餐/放題/飲食/酒店優惠情報分享」Facebook群組分享在尖沙咀喜來登酒店食自助餐的不快經歷，明明折後都要$600位埋單，但價錢與質素不成正比，狠批「我係畀錢嚟食自助餐，唔係嚟等自助餐食」，更力數該自助餐的7宗罪，點擊圖片睇睇事主不滿些什麼 👇👇

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事主分享在喜來登酒店的超差自助餐體驗後，隨即引來不少網民回應。但原來有不少網民同樣中過伏，批評食物種類少、酒店refill得慢等，表明短期都不會再去，點擊圖片睇睇網民有乜講 👇👇

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如果有日突然接到通知要入隔離營強制隔離21日，真的會「騰晒雞」！因為由收到隔離通知到要離開屋企，幾個鐘頭內要收拾細軟到底需要帶什麼？網民「Winky Li」根據早前入竹篙灣隔離營的經歷，在Facebook分享入營所需品清單，讓大家能及早準備。《香港01》飲食記者於5月6日在藍田的Aeon、百佳、屈臣氏、759阿信屋及日本城，跟著清單執齊64種所需品，點擊圖片睇清入隔離營所需品及價錢（所需價錢總數答案在最後！）：

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