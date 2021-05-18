日本文具控嚴選好物TOP10　玩具車秒變鉛筆刨　冠軍擦膠筆超貼心

撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-05-18 15:41

日本文具向來充滿創意又實用，看似平平無奇的外表，實際上暗藏非常貼心的功能！早前，日本節目請來三位資歷深厚的文具專家，嚴選出「最想入手文具」Top 10。上榜的包括有入選今年「文具總選舉」（文房具総選挙）的好物，還有一推出即熱銷過萬件的最新商品，不論是不是文具控，都總有一款適合你！

（《ラヴィット！》節目截圖）

日本TBS電視台節目《ラヴィット！》請來三位資深文具專家，包括文具鑑定師菅未里、網上文具雜誌負責人高畑正幸及文具專欄作家「きだてたく」，選出「最想入手的實用文具」TOP 10，為一眾文具控嚴選今年必買清單！上榜的包括有入選今年「文具總選舉」（文房具総選挙）的得獎作品，還有今年一推出即熱銷三萬件的最新商品，部分在香港都可以買到！

（《ラヴィット！》節目截圖）

👇👇即睇日本文具專家嚴選必買好物TOP 10👇👇

+ 41 + 41 + 41

想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

同場加映：日本MUJI用家嚴選9款家居好物

日本無印良品（MUJI）的產品種類多元化，加上設計貼心、價錢親民，是不少日本人選購生活用品的好地方。早前，日本電視節目《プロの家は凄いはず！》請來無印良品認證的「最強用家」，介紹多款居家好物，包括收納用品、家品雜貨及即食食品等，部分香港可以買到，一起來看看有甚麼值得入手！👇👇即睇MUJI用家推介9款必買家居好物👇👇

+ 4 + 4 + 4

一款衣架設計可以防止T-shirt變型？即睇全文：日本MUJI用家嚴選9款家居好物 紙巾盒可1物5用 衣架設計超貼心