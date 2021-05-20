撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-05-20 16:18

ERROR成員193（郭嘉駿）推出首支單曲《睡到三點》，與阿冰、樊沛珈（阿Gi）兩位女主角又野餐、又在露營車過夜，唯美舒服的畫面令人驚訝原來香港都有個這麼Chill的地方！一班粉絲是否好奇到底MV到底在哪裡拍？ 其實大家只要乘機場快線或任何交通工具入東涌都會經過這個MV拍攝地，那就是欣澳！《香港01》旅遊記者為大家整理好193的MV打卡位及欣澳一日遊行程，讓大家追星之餘可欣賞美麗的香港。

（ERROR Facebook圖片）

193的新歌《睡到三點》於5月18日（周二）晚正式公開，MV在YouTube上架短短20小時就有逾25萬點擊，更成為本地熱門短片第二位，人氣爆棚！MV取景地又有草地、棕櫚樹、石堤、鐵路等，讓大家發現香港原來有個這麼Chill的地方！這次MV取景地正位處欣澳，想知MV拍攝的靚位在哪裡，點擊圖片睇睇《睡到三點》4個拍攝場景 👇👇

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其實欣澳附近不止有迪欣湖和迪士尼樂園，大家走過MV取景地後，可安排順路入欣澳長索島尋找港版天使之路，在靚靚打卡位留影，點擊圖片睇睇長索島4個必影打卡位 👇👇

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夏天的夕陽零舍美麗，落日餘暉把天空染成橙紅一片，大家絕對要把握這些黃金時間去欣賞！本港夏季的日落時間接近下午7時，而市區和近郊都有多個打卡賞日落靚位，點擊圖片睇睇最近4個大熱日落景點 👇👇

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