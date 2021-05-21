撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-05-21 16:38

如果Staycation期間，有其他住客突然闖入你的酒店房並向你問路，相信大家都會個心都離一離！有網民早前分享入住赤柱東方酒店的經歷，正遇上這種匪夷所思的怪事。

有網民在Facebook分享自己Staycation中伏經歷。（fb截圖）

事主Ka Yee Ngan在「香港 Staycation 酒店交流谷」Facebook群組分享一次酒店Staycation中伏經歷。她於5月初入住赤柱東方酒店，原本是抱著與男友和毛孩去度假的心態，卻在剛睡醒時遇上兩個穿著泳衣的不速之客突然出現在自己的酒店房，原因竟是……點擊圖片睇睇事主講述事發經過 👇👇

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據其他網民報料，酒店的頂樓有個需要預約的熱水按摩池，但要在8樓再行上一層才到達，因此推斷酒店職員誤將事主房卡給了兩個泳衣女而導致事件發生。

👇👇 點擊圖片睇更多赤柱東方酒店環境及賣點 👇👇

對於事主分享的可怕經歷，網民都議論紛紛，不少人斥酒店很離譜，又擔心會否有人扮遊客問路實則打算盜竊，點擊圖片睇網民有乜講 👇👇

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