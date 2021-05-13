撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-05-13 19:22

最近有警隊高層光顧無牌按摩店成為話題，千萬不要誤會按摩店多數「很邪」，其實不少都又靚又Chill，非常適合女生。《香港01》食玩買記者推介8間抵玩的高質按摩店，有些有泰籍師傅坐陣，有的是打卡必去的懷舊裝飾店，可坐理髮椅歎足浴，還有間高級spa店推新客優惠。

【1】Blossom Secret Garden——鬧市交通夠方便

按摩店由前Viu TV藝人鄧洢玲（阿旦）開設，銅鑼灣地鐵出口旁邊便是，勝在交通夠方便。全店佔地1400呎，正中放置主打足部及肩頸按摩的椅子，空間感覺闊落，另有獨立房間，提供身體按摩。👇👇👇店主不時親製糖水招待客人！按圖看各項服務選擇及收費，有方法可以平$90👇👇👇

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Blossom Secret Garden 地址：銅鑼灣東角渣甸坊3號蓮福商業大廈1樓 營業時間：11:00am - 11:00pm 電話：2997 4434

【2】泰妃——平價好選擇

喜歡泰式按摩的話推介位於荃灣的泰妃，大多由男女泰籍師傅提供泰式按摩，包括泰式古法按摩、熱扁石、淋巴瘦身，還有刮痧、耳燭、肚燭等，連小朋友足部按摩都有！由於勝在價錢實惠，經常爆滿，最好提早一個月預約。👇👇👇教你如何得到8折優惠！按圖看店內環境及服務收費👇👇👇

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泰妃 地址：荃灣享和街96號M樓 營業時間：11:00am - 11:00pm 電話：9884 2848

【3】Zen Massage——女賓泰式按摩店

另一間泰式按摩店有3間分店，位置多比較容易預約。環境裝修充滿泰國風情，提供的服務亦以泰式為主，包括全身按摩、草球按摩，大多由泰籍師傅主理。特別在主打女賓服務，連孕婦按摩、磁叉通經絡、胸部按摩都有！不過留意，男賓則只限做腳底按摩。👇👇👇Package最多送$2500消費額！按圖看按摩選擇及優惠詳情👇👇👇

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Zen Massage 分店1：銅鑼灣百德新街53A號海德大廈4樓B室（電話：2501 0002） 分店2：銅鑼灣渣甸街42號1樓（電話：2517 0007） 分店3：天后電氣道98-100號萬愷大廈1樓（電話：2518 0005） 營業時間：12:00nn - 11:30pm

【4】小確幸——旺區舒壓好去處

位於旺角人流地帶，地點方便，由地鐵站到店只需2分鐘路程。店舖雖然不大，卻有齊足部、全身按摩、薰蒸排毒，甚至磨沙護理服務。按摩油還有多款可選，如玫瑰香薰、薰衣草、檀香、燒脂減肥配方等。👇👇👇新客有特惠套餐！按圖看店內環境及注意事項👇👇👇

小確幸薰蒸足療 地址：旺角亞皆老街39-41號金山商業大廈15樓C室 營業時間：12:00nn - 9:00pm 電話：2866 8366

【5】水盈軒——夜貓必去營業到深夜

這間店的服務包括美容、身體按摩，假日去就可以一次過護理靚樣和身體抒壓，省時方便。另外營業時間亦相對較長，營業至凌晨1時，就算是較晚下班，或者跟朋友吃完晚飯才去下場亦不怕遲！👇👇👇有特價時段最多平$300！按圖看優惠詳情及價目表👇👇👇

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水盈軒Beauty & SPA 地址：太子大埔道6-8號福耀大廈1樓 營業時間：10:00am - 1:00am 電話：2682 3612

【6】大班公館——1940’s懷舊打卡店

按摩之餘還想與一班朋友去打卡？這間用心裝飾的按摩店就十分適合，以1940’s中國懷舊風格為裝潢主題，復古味濃，打卡一流。服務方面，主打全身、足部及香薰按摩，有5款抵玩套餐可供選擇。👇👇👇休息區設「大班茶館」飲茶！按圖看4大打卡位及特價時段收費👇👇👇

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大班公館 地址：尖沙咀彌敦道83號華源大廈地庫 營業時間：11:00am - 11:00pm 電話：2301 1990

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【7】Hygge Spa——渡假風格逃離煩囂

想尋找泰國正Spa的感覺，推介這間裝修華麗而清雅的按摩店，環境以白色與綠色植物為主調，設計光亮雅緻。Spa、Facial及按摩項目一應俱全，而且更設有沖涼設備，十足高級酒店做Spa般完善。👇👇👇新客有優惠套餐！按圖看店內環境及優惠詳情👇👇👇

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Hygge Spa 地址：銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心18樓 營業時間：11:00am - 9:00pm 電話：6166 8601

【8】松·足浴養生——日系足浴店

如果想讓腳部或肩頸鬆一鬆，這間木系按摩店就很適合。主打汗蒸排毒足浴桶，招牌套餐同時包括香薰足底按摩和頭肩頸按摩，歎足差不多2小時都只需$388，相當抵玩。👇👇👇另有身體按摩、磁叉等服務！按圖看項目介紹及注意事項👇👇👇

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松·足浴養生 地址：何文田梭椏道17-21號 營業時間：11:00am - 11:00pm 電話：6683 1879

🛏️同場加映1：訂房必知注意事項🛏️

去staycation放鬆都要小心！最緊要做齊功課，否則可能中招魔鬼細節，破壞美好假期。👇👇👇按圖看經常讓客人誤會的酒店服務問題👇👇👇

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🤤同場加映2：全港最正雞蛋仔🤤

雞蛋仔是香港馳名中外的「名物」，現時網民追捧的是哪一間？根據網上關注組分享，推介6間最當紅的人氣雞蛋仔店！👇👇👇最紅「豬柳蛋」雞蛋仔有幾吸引？按圖看其中2間雞蛋仔店介紹👇👇👇

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