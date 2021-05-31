撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-05-31 15:50

日本政府早前向聯合國教科文組織申請，將位於鹿兒島的奄美大島列入世界自然遺產，是繼知床、白神山地、小笠原諸島及屋久島後，有望成為日本第五個登陸成為世界自然遺產的地方。然而，當地政府卻因此計劃捕殺島上的野貓（流浪貓），引起保護動物團體關注及社會各界的爭議。

（neco-necco.net）

根據日本《現代Business》報道，日本環境省表示，為了讓奄美大島順利登陸成為世界遺產，計劃捕殺島上的野貓，引起社會上不少爭議。奄美大島成為世界遺產與島上的野貓有甚麼關係？又是甚麼原因要下此決定？👇👇👇即按下圖看事件詳情及爭議👇👇👇

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同場加映：客人投訴章魚燒中有頭髮 大阪小店老闆剃光頭上門謝罪結局神反轉

位於大阪市上新庄區的章魚燒店「たこ焼たこば」一直深受附近的學生、街坊喜愛。老闆島田先生對製作章魚燒相當講究，店內除了提供傳統口味的章魚燒，每個月都必定會推出一款全新創作的菜單，吸引不少客人慕名前往。不過，島田先生最近收到一位客人投訴外賣的章魚燒中有頭髮，他為此感到非常抱歉，更狠心決定剃光頭謝罪，最後登門拜訪道歉時，竟然發現真相不像預期？

（圖片來源：sparmdrum@Twitter）

👇👇即按下圖睇事情發生經過👇👇

究竟結局發生甚麼事？即睇全文：客人投訴章魚燒中有頭髮 大阪小店老闆剃光頭上門謝罪結局神反轉