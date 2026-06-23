天文台料周三分區36度　醫生警告用迷你風扇或中暑！配1物速降7°C

天文台預料，高空反氣旋會在今明兩日（23至24日）日為廣東帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣。明日氣溫高見34度，在中午1時更有3個地區高達36度。天時暑熱，不少人會隨身攜帶迷你風扇降溫散熱，不過，曾有日本醫生指出，在超過攝氏35度或以上的高溫天氣下吹風扇，就像在太陽底下吹風筒一樣，隨時消暑變中暑！夏天想正確消暑，又有甚麼方法可以極速降溫？



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天文台料周三市區高見36度

天文台預料，高空反氣旋會在今明兩日為廣東帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣。據九天天氣預報，本港明日溫度高見34度。分區預測顯示，明日中午1時，打鼓嶺、上水及石崗更高達36度。市民出門要注意做足防曬及補充水份。

天文台預料，本港明日溫度高見34度。（天文台截圖）

天文台分區預測顯示，明日中午1時，打鼓嶺、上水及石崗高達36度。（天文台截圖）

消暑方法｜日本醫生警告：氣溫高於35度勿用迷你風扇

天時暑熱，不少人外出時都會攜帶迷你風扇，因它小巧又方便，隨時隨地都可以享受涼風吹送。不過，原來當氣溫高於35度，身體大量出汗時吹迷你風扇，反而會令我們更加中暑機會！

日本江東醫院三浦邦久副院長曾在日本朝日電視台新聞節目提到，在高溫下使用電風扇就好像迎面吹著風筒的熱風一樣，非但不能降溫，反而令人更加辛苦。當身體大量流汗，加上熱風吹送，就會讓身體發出「需要冷卻」的訊號。從而增加脫水，甚至是中暑的風險！

三浦副院長表示，有不少送入急症室的中暑個案，都是因為在氣溫攝氏35度以上使用迷你風扇造成。在天氣愈來愈炎熱的日子，使用這類消暑物品時也要小心留意。那麼在高溫天氣下，應該如何正確使用迷你風扇，才能有效降溫消暑？

消暑方法｜配搭濕毛巾 可幫助體溫下降約7度

三浦副院長分享，在使用電風扇時可以在頸部圍一條濕毛巾，藉著毛巾的水分將熱風變成涼風，並在我們的背部通過，從而達到降溫、消暑的作用。他解釋，由於頸部的血管數量多，用這個方法有助降低身體溫度。

相比起單獨使用風扇，同時使用風扇和濕毛巾，體溫可以由攝氏34度下降至約攝氏27度，成效頗為顯著。不過，三浦副院長亦提醒，在使用這個方法時，盡量不要綁起毛巾或者打結，否則當水分乾透時，就會變成頸巾一樣令熱氣保留在頸部。因此想用電風扇有效降溫，最好就是將濕毛巾打開搭在頸部，再用風扇從後吹風，怕熱的人不妨一試！

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