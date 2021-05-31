撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-05-31 16:59

自從疫情爆發以後，不少港人都book 本地酒店玩Staycation，大小酒店亦紛紛推出不同package 及優惠吸引住客。然而面對愈來愈多本地客，酒店業似乎亦怨聲怨聲載道，最近更上網開Post鬧香港極品客人多，喜愛投訴搲著數！但此帖同時又引來網民留言反擊：「咁無質素，做咩服務業呀？」

「酒店Secret」facebook 截圖

近日有酒店員工在「酒店Secret」facebook 群組發帖狂鬧KOL及Blogger不斷鼓吹「住平酒店」，「教人點樣搲著數」，結果搞到酒店業界好難做！👇👇點擊圖片睇酒店員工點解話港客難服侍以及網民點睇👇👇

+ 7 + 7 + 7

該貼文引來熱議，其中疑似被點名指控「鼓吹住平酒店」的Facebook群組「Staycation HK Hotel – 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」管理員隨即出Post回應反擊。

「Staycation HK Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」facebook 截圖

帖主認為酒店維持生意減價好正常，況且行行西客都多，不少網民留言表示支持帖主，認為酒店員工「咁唔鍾意做可以唔做」、「冇我哋幫襯你就冇工開」👇👇點擊圖片睇帖主點反擊指控以及網民點睇👇👇

+ 11 + 11 + 11

😲同場加映1：酒店Staycation浸浴驚見航拍機偷拍港女嬲爆 網民：做乜唔落簾？😲

上文提及的「航拍機偷拍酒店住客洗澡」事件前文後理究竟是什麼？懷疑被航拍機偷拍的事主，早前於「香港 Staycation 酒店交流谷」Facebook群組分享了在維港凱悅尚萃酒店入住海景房時的事發經過，究竟是如何被偷拍？酒店職員又如何反應？👇👇點擊圖片睇睇事主講述事發經過 👇👇

+ 4 + 4 + 4

事件引起網民熱烈討論，雖然事主是受害者，但有網民認為錯不在酒店、反問事主為何不落簾，指事主搲摬著數；亦有網民支持事主，認為酒店應負部份責任。立即點擊睇全文👉👉酒店Staycation浸浴驚見航拍機偷拍港女嬲爆 網民：做乜唔落簾？

😎😎同場加映2：網民票選最愛Staycation酒店Top10 半島排第8 冠軍有家的感覺😎😎

網民Brian Lee在Facebook 群組「香港 Staycation 酒店交流谷」裡發起了選舉，經由6百多票投票選出「我最喜愛Staycation酒店」。經典優雅的半島酒店排第8位，打卡一流的瑰麗酒店排第6位，冠軍被網民稱讚「間房有屋企feel 好warm」「服務好好」，點擊下圖看10強排名👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

其餘5位是什麼？想知立即點擊睇全文 👉👉網民票選最愛Staycation酒店Top10 半島排第8 冠軍有家的感覺

🤣🤣🤣同場加映3：熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔 🤣🤣🤣

香港人出名熱愛旅遊，一年飛兩三次是常識吧，然而有些地方卻被港人嫌棄，去完一次就拒絕翻叮！有網民以「邊個國家係去完一次旅行以後都唔會想再去？」為題展開討論，熱數出8個「無下次」的旅遊熱點地方，最後一個包你同意！👇👇

其餘4位是什麼？想知立即點擊睇全文 👉👉熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔