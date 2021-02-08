撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-02-08 12:53

【金鐘｜中環｜山頂｜一日遊】你以為香港每一個角落你都熟悉？你以為中環只有高樓大廈？少年你太年輕了！最近網上看到不少人去了一條妨如森林裡的時光隧道打卡，其實這裡並不是什麼偏遠的地方，而是為於中環金鐘交界的己連拿利。《香港01》旅遊記者精選中區一日遊5大好去處，讓大家在繁忙都市中再次探索四周。

【第1站】鬧市綠洲@JW Marriott Fish Bar

去玩之前當然要先醫飽個肚！受疫情影響，記者已有一年無去過外國旅遊，真的很掛念在澳洲海邊一邊享受著陽光一邊歎海鮮的感覺！推介大家去位於金鐘JW萬豪酒店的露天餐廳魚吧，望著泳池水面閃閃發光，真的很療癒！👇👇👇點擊下圖看魚吧招牌菜式及價錢👇👇👇

魚吧 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店7樓平台 電話：28108366

【第2站】中區秘景@己連拿利

近期最hit的打卡點莫過於己連拿利，聽這個名或許你會覺得有點怪，其實就是英文「Glenealy」的音譯，以前香港殖民地時代很多地名都是用英文音譯而來的。這裡其實是中環半山區的一條小徑，就如她的名字，這裡散發住一種怪異又讓人著迷的氣氛，難怪成為城中打卡熱點！👇👇👇點擊下圖看己連拿利靚相、前往方法，原來沿途還有一個哥德式隱藏景點！👇👇👇

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【第3站】「邂逅！市中森」藝術作品展@香港動植物公園

己連拿利旁就是香港動植物公園，當然順手入去行個圈打打卡！最近藝術推廣辦事處還在這個香港歷史最悠久的公園，舉行「邂逅！市中森」藝術項目。17 組藝術家/藝術團隊從公園的歷史、集體回憶、文化想像及自然生態出發，透過不同媒介的藝術創作，引領公眾從另一個角度認識香港動植物公園。👇👇👇點擊下圖看其中部份創作👇👇👇

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「邂逅！市中森」 展覽場地：香港動植物公園 地址：香港中環雅賓利道 展覽日期：2021年1月16日至6月30日 入場費：免費入場

資料來源：康樂及文化事務署

【第4站】🇯🇵😋日本屋台文化主題DONKI@山頂廣場

一日遊又怎可以沒shopping！行完動植物公園可以再步行至花園道山頂纜車總站，乘纜車到太平山頂，再前往山頂廣場。山頂廣場早前開設了DONKI「情熱笑店 山頂廣場」，有別於其他分店，DONKI山頂廣場店以日本屋台文化為主題，日式紅色、藍白布簾隨處可見。山頂店開設25個美食攤位，總共售賣120種招牌日本美食，包括港人票選的人氣美食及獨家限定美食，包括唐揚炸雞、章魚燒、烤和牛串等。點下圖新店環境、美食、獨家商品😍👇👇

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「情熱笑店 山頂廣場」 地址：香港山頂山頂道118號山頂廣場1樓112-113號舖 營業時間：上午10時至晚上10時

【第5站】🥾🌳輕鬆易行賞維港日落@盧吉道

喜歡慢步行山睇風景的朋友，不妨行一轉山頂盧吉道步行徑，飽覽維港兩岸美景。全程圍繞山頂範圍步行一圈，基本上全是平坦石路，亦有綠樹林蔭遮擋，陽光猛烈也不用怕。沿途仲會見到不同本地品種植物，包括極有氣勢的印度橡樹拱門，巨型的樹身、大量茂密的氣根，形成一座拱門。黃昏時分更可以睇日落，點下圖即睇沿途風景、維港靚景🤩👇👇

山頂環迴步行徑 路線：山頂凌霄閣-- › 盧吉道-- › 高西郊遊區-- › 夏力道-- › 山頂凌霄閣 路程：3.5公里 預計時間：約1.5小時

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