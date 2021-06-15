賞你遊｜有機農莊一日遊／訪薄扶林村／觀星　隱世白水碗沙灘打卡

撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-06-15 15:46

旅發局早前公布推出新一輪「賞你遊香港」，名額增至兩萬個，行程增至接近200個，涵蓋不同主題及體驗，包括探索文化、尋覓美食及玩樂體驗等，半天的行程至少到訪2個景點，還包一餐膳食。 《香港01》旅遊頻道記者率先試玩3大體驗活動，包括遊覽百年歷史薄扶林村、參觀有機農莊及手作盆栽製作體驗，以及星象導師帶領觀星活動，寓教育於娛樂。只要持有於合資格本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣800元的機印收據便可參加計劃，第二批行程將於6月16日起接受報名，名額有限，先到先得。

【1】薄扶林村—— 遊覽薄扶林村特色景點及建築（第二批行程）

《香港01》旅遊記者體驗其中一個行程，是由薄扶林村村務代表蕭昆崙帶領，深度遊覽歷史悠久的薄扶林村，全程約2小時，景點包括客家人拜祭的伯公壇、薄扶林村獨有的李靈仙姐塔、前牛奶公司草廬及員工宿舍、舞火龍壁畫等，更有機會見識非物質文化遺產「舞火龍」的龍頭及龍身，藉此了解薄扶林村的百年歷史與文化。

🌻🌻🌻長約20米的舞火龍壁畫非常震撼，立即按圖睇睇村內多個地標👇👇👇

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行程名稱：薄扶林村的異風情 負責旅行社：宜樂旅遊有限公司

【2】親子有機農莊 + 香草小盆栽製作—— 有機農莊玩樂打卡、製作小盆栽（第二批行程）

小朋友平日對住手機太多，要多點親親大自然！西貢科大附近的有機農莊環境優美，除了有機農田及大草地，農莊的佈置走歐陸風，打卡位處處，包括兩個荷蘭式風車、小橋流水美景、兒童玩樂設施例如「IGable」的樹下鞦韆、平衡木、沙池、繩網區等。想嘗試手作仔，小朋友更可以參與香草小盆栽製作班及餵飼羊隻，最後可將小盆栽帶返屋企栽種！

🌻🌻🌻最後一站更會落隱世沙灘散步吹海風，立即按圖睇一日遊有咩玩👇👇👇

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行程名稱：香港秘景親親大自然一日遊 負責旅行社：自遊狂熱

【3】錦田BULA Adventure Base 觀星活動 —— 辨認星座、拍攝星空（第二批行程）

雖然香港光害嚴重，但其實郊外有不少地方都可以欣賞星星的美麗。不過很多時雖然興致勃勃，但奈何沒有渠道，有見及此，元朗錦田露營熱點BULA Adventure Base便推出觀星團，由天文星象導師指導如何辨認星座，更會教你拍攝星空！

⭐⭐⭐想知要準備哪些器材、有咩要注意、活動詳情，立即按圖睇睇👇👇👇

行程名稱：星星物語 負責旅行社：天洋旅遊有限公司

除了以上三個記者參與實試的遊覽活動，「賞你遊香港」第二批行程亦提供其他文化及工作坊體驗，包括登上香港仔住家艇、 參觀南丫島漁民文化村感受漁民文化、到訪紮作技藝展示館，以及有趣的印度舞體驗，寓教育於娛樂！

👇👇👇立即按下圖睇睇活動內容及詳情👇👇👇

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香港仔住家艇 行程名稱： 在水一方·南港島深度遊 負責旅行社：喜遊探索旅遊有限公司

南丫島漁民文化村 行程名稱： 情懷不老在南丫 負責旅行社：貴豪旅行社有限公司

紮作技藝展示館 行程名稱： 新界中古手作之旅 負責旅行社：金彩假期有限公司

舞蹈體驗 行程名稱： 印。導遊 負責旅行社：Excella Travel (HK) Ltd 注意事項：此行程以英語進行

「賞你遊香港」參加方法及詳情 步驟一：市民只需將消費滿港幣$800的收據儲起，出發前向指定旅行社提交收據正本。 步驟二：於HolidayHK.com「賞你遊」部分瀏覽第二階段指定免費旅行團資料，並由2021年6月16日起換領。 步驟三：選定旅行團，根據活動網站上的聯絡方法直接聯絡參與旅行社預訂旅行團。預定成功後，參加者須於出發日前提交正本收據，並向參與旅行社繳付港幣$100按金。 步驟四：按金將於旅行團出發當日，全數以現金方式退還予參加者 報名日期：2021年6月1日至7月30日 旅行團出發日期：2021年6月7日至7月31日

注意事項：根據政府規定，16 歲至 64 歲的旅行團參加者須下載「安心出行」流動應用程式，並在登上交通工具和進入所有已展示「安心出行」二維碼的場所（包括景點、餐廳）時，掃描二維碼以作紀錄，及配合旅行社執行《本地遊防疫承諾書》的要求。更多詳請參閱上述承諾書。

同場加映1：啟德一日遊4大好去處

今年5月21日正式開放的全新「啟德空中花園」位於啟德前跑道，鄰近郵輪碼頭，是全港首個建於波浪形隔音屏障上的空中花園！花園以航空為設計主題，設有多個AR手機應用程式，一scan即出現3D拍攝效果，可以與虛擬飛機一起打卡。👇👇👇花園中有神秘數字「13」、「31」？按圖看「空中花園」更多設計細節及交通方法👇👇👇

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啟德一日遊仲有甚麼好去處？立即點擊內文：啟德一日遊4大好去處 全新空中花園打卡 草地寵物野餐兼賞日落

同場加映2：夏天必去8大隱世靚沙灘

香港有過百個沙灘，不過很多沙灘週末都擠滿了人！CNN推介香港8大靚灘，有的設施齊全有燒烤場、營地、兒童遊樂場，適合家庭親子玩樂；有的面向西可以賞日落，拍拖最佳選擇；有的下車數分鐘即到，方便易去！👇👇👇其中一個是浮潛勝地，還有用具租借！按圖看8大靚沙灘介紹及交通方法👇👇👇

想知香港仲有咩最正隱世沙灘？立即點擊內文：【夏天必去8大隱世靚沙灘 西貢廈門灣水質優 拍拖賞日落去蘆鬚城】