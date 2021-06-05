撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-06-05 08:00

近月啟德有新景點「空中花園」，《香港01》旅遊頻道記者推介附近4大好去處，無論想親子玩樂、浪漫拍拖、帶寵物嬉戲都適合。

【第一站】全新空中花園＠啟德前跑道

5月21日正式開放的全新「啟德空中花園」位於啟德前跑道，就近郵輪碼頭，是全港首個建於波浪形隔音屏障上的空中花園！花園以航空為設計主題，設有多個AR手機應用程式，一scan即出現3D拍攝效果，可以與虛擬飛機一起打卡。👇👇👇花園中有神秘數字「13」、「31」？按圖看「空中花園」更多設計細節及交通方法👇👇👇

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【第二站】小朋友放電必去親子餐廳＠紙飛機親子空間

如果帶小朋友去打卡，有間餐廳最適合歇腳，就是郵輪碼頭平台上的親子餐廳。近4千平方呎場地主打木製玩具，小孩可透過玩樂設施激發創意去玩樂。而大人可以安落地在用餐區品嘗少油少味精的健康菜式。👇👇👇按圖看「紙飛機親子空間」更多設施及入場收費👇👇👇

紙飛機親子空間 地址：九龍灣啟德郵輪碼頭B區北面平台 營業時間：（平日）11:15am – 8:00pm；（周末）10:15am – 9:00pm 電話：6063 7470

【第三站】寵物野餐大草坪@啟德跑道公園

郵輪碼頭內可以walk in的餐廳寥寥可數，而且價格不低，建議大家善用啟德跑道盡頭的公園大草坪，帶備自製輕食，一邊欣賞維港靚景一邊野餐。這裡還是個寵物公園，可以與毛孩共享寫意時光。👇👇👇按圖看公園內必打卡景點及設施👇👇👇

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【第四站】最佳日落觀賞地@郵輪碼頭公園

來到開揚的海邊位置，總會想欣賞美麗的日落作最佳結尾，不過跑道公園受郵輪碼頭阻擋，並非觀賞日落的好地方。建議走上郵輪碼頭頂層的平台公園，才可以在無遮掩的情況下看美景。👇👇👇按圖看平台公園開放時間更多靚相👇👇👇

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🍨同場加映1：網民瘋搶雪糕產品🍨

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🎡同場加映2：消失的玩樂設施🎡

舊時水上樂園是海洋公園最有標誌性的設施之一，以下多個已消失的樂園設施當中，哪個是你最懷念的項目？👇👇👇按圖看充滿兒時回憶的海洋公園舊有景點👇👇👇

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