撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-06-07 17:33

【酒店upgrade / 升級 / Staycation 中伏】自從Staycation 的潮流興起了，不少港人每隔一陣子就心思思要去住本地酒店，而且愈住愈貴，捨得加錢upgrade去貴價房型。不過，有住客就在fb發文投訴港島海逸君綽酒店，質疑自己加了錢upgrade，到頭來房型和沒有加錢的住客人一樣，非常激氣！

香港 Staycation 酒店交流谷」Facebook群組截

有網民早前於「香港 Staycation 酒店交流谷」Facebook群組分享了入住港島海逸君綽酒店的經歷，明明加了錢upgrade，但房間卻未見升級？自行佈置房間要付1萬元按金？仲發生了其他激氣事？👇👇點擊圖片睇睇事主講述事發經過 👇👇

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事件引起網民熱烈討論，有網民說這間酒店一向風評麻麻，亦有網民表示理解酒店做法。👇👇點擊圖片睇網民有乜講 👇👇

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😎同場加映1：網民票選最愛Staycation酒店Top10 半島排第8 冠軍有家的感覺😎

網民Brian Lee在Facebook 群組「香港 Staycation 酒店交流谷」裡發起了選舉，經由6百多票投票選出「我最喜愛Staycation酒店」。經典優雅的半島酒店排第8位，打卡一流的瑰麗酒店排第6位，冠軍被網民稱讚「間房有屋企feel 好warm」「服務好好」，點擊下圖看10強排名👇👇👇

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其餘5位是什麼？想知立即點擊睇全文 👉👉網民票選最愛Staycation酒店Top10 半島排第8 冠軍有家的感覺

🤣🤣同場加映2：熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔 🤣🤣

香港人出名熱愛旅遊，一年飛兩三次是常識吧，然而有些地方卻被港人嫌棄，去完一次就拒絕翻叮！有網民以「邊個國家係去完一次旅行以後都唔會想再去？」為題展開討論，熱數出8個「無下次」的旅遊熱點地方，最後一個包你同意！👇👇

其餘4位是什麼？想知立即點擊睇全文 👉👉熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔

🤤🤤🤤同場加映3：「如果一生只能吃一種食物」外國網民票選20強 薯條炸雞排第幾？🤤🤤🤤

「如果你一生只能食一樣食物，你會選什麼？」相信不少人都問過自己這個問題，不不知道你的答案和全球網民的選擇是否相同？外國網站Ranker最近跟據全球304,400票，得出「一生人只能吃一種食物排名榜」，冠軍實至名歸，朱古力、薯條等很多人的至愛又排第幾？👇👇即刻睇你心愛的美食是否上榜👇👇

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想知第11至第1位有無你喜愛的美食？立即點擊內文👉👉「如果一生只能吃一種食物」外國網民票選20強 薯條炸雞排第幾？