撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-06-08 16:49

黃大仙區議員譚香文日前在社交平台貼圖，質疑救生員清潔屋苑泳池時游泳不當，引來過千網民批評她「冤枉錯人」、「應該要公開同個救生員道歉」等。有區議會專家顧問兼專業游泳教練指出「譚香文議員非常不專業」。《香港01》旅遊記者整理事件來龍去脈及各方意見，讓大家了解救生員當班時「游泳」的原因。

泳池救生員在當值時，包括清潔泳池時間，能否在泳池游泳？（資料圖片）

譚香文指控泳池救生員當值期間游泳

譚香文為香港黃大仙區議會龍星選區議員，日前貼文指收到區內街坊拍照和投訴，該屋苑的救生員在清潔屋苑泳池期間游泳。譚議員寫道：「居然係（喺）度游泳！」她表示已通知屋苑管理處跟進，更hashtag「做事要專業」。事隔約一天，她再發文貼出管理處之回覆。👇👇👇管理處如何回應事件？按圖看更譚香文原帖及屋苑回覆👇👇👇

區議會專家顧問斥不專業 解釋救生員游水背後原因

有關貼文不單得不到網民認同，更獲逾千網民派「嬲嬲」，及約二千個「哈哈笑」心情回應。大量留言批評她「唔用腦諗就衝出嚟」、「自揭智障」、「冤枉錯人」等。

另外，有泳會引述油尖旺區議會專家顧問黃子希教練，指「譚香文議員非常不專業，簡直是無知」！👇👇👇想知救生員有幾多職責？按圖看網民留言及黃子希教練解釋救生員泳池游水真正原因👇👇👇

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