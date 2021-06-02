撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-06-02 17:20

踏入6月有多個新打卡、玩樂、購物場地，《香港01》旅遊頻道記者推介4大好去處，有特色市集、藝術展覽、光影打卡靚景等等。部分位於室內，落雨都去得！

【1】尖沙咀星空黃金麥田打卡靚景

麥卡倫酒廠最新與英國藝術家Peter Blake合作，在K11 Musea商場內舉辦展覽，除了展出珍藏舊威士忌瓶和pop-up gallery，最吸晴的有仿照蘇格蘭鄉村創作的星空黃金麥田！場地雖小卻在鏡面下變得寛廣，光影效果美得有如日本teamLab。👇👇👇是否免費入場？按圖看「The Macallan展覽」資料👇👇👇

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The Macallan Anecdotes of Ages時代軼事系列 Pop-up 地址：尖沙咀K11 MUSEA Level 1 105室 日期：由即日至6月23日 時間：10:30am–9:30pm

【2】灣仔夜光隧道藝術展覽

另一個6月最新光影打卡景點位於灣仔海濱，由6月5日起會設置彩色幻變的巨型充氣拱門，有如夜光隧道。其實是由香港設計中心主辦的藝術活動，連夜光隧道《聲之穹蒼》共有7組作品遍布維港海濱及維園。👇👇👇按圖看7個藝術作品及位置👇👇👇

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【3】海港城粉色系Beauty Mart

尖沙咀海港城舉辦以「Beauty」為主題的市集，攤位主打「純素」、「茶」及「玫瑰」產品，還有打卡鞦韆吊椅，十分適合女生逛逛。周末還會有工作坊，可以DIY天然香薰蚊怕水。👇👇👇按圖看市集攤位推介👇👇👇

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Beauty Mart本地市集 地址：尖沙咀海港城海運大廈入口大堂 日期：由即日起至6月20日 時間：12:00nn - 8:00pm

【4】淺水灣周末大型抱泡市集

如果想逛更大型的手作市集，推介淺水灣the pulse的「抱泡市集」，由經驗搞手Life Mart主辦，雲集超過100個本地攤檔。另外更設多個玩樂活動可供參加，如即影即有攝影體驗、海棠花瓶子夜燈工作坊、泡泡野餐區、寵物天地等。👇👇👇哪裡有免費接駁車？按圖看市集活動推介及交通方法👇👇👇

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抱泡市集 地址：淺水灣the pulse 3樓及天台 日期：6月5日及6日 時間：1:00 – 8:00pm

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