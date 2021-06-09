撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-06-09 17:20

淺草是東京旅遊必到的觀光勝地，除了參拜歷史悠久的淺草寺、在巨大提燈「雷門」下合影，還可以穿著和服在人流絡繹不絕的仲見世通，品嘗各式各樣的日本傳統小食。而且，淺草與澀谷、新宿等時尚大都會不一樣，當地的商店和建築物充滿洋溢著滿滿的下町風情，吸引國內外遊客到此感受濃厚的日本傳統文化。不過，淺草這一帶的繁華景色可能以後再也不復見？

淺草「傳法院通」商店街擁有超過40年歷史。（日本電視台新聞截圖）

根據日本電視台新聞報道，台東區市政府早前以「非法佔用公用地方」為由，要求位於淺草寺以南的「傳法院通」商店街上32間店舖撤離。經營近半個世紀的商舖被逼遷，引來商店街店家強烈不滿，不過原來逼遷原因背後另有內情，連本來對事件感到惋惜的日本網民，紛紛留言表示商店街的確「唔抵幫」。👇👇即按下圖睇事件發生經過👇👇

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同場加映：客人投訴章魚燒中有頭髮 大阪小店老闆剃光頭上門謝罪結局神反轉

去大阪旅行，不少得要一嘗當地的招牌美食章魚燒！不過，如果當你吃到中途發現章魚燒裡混入了頭髮，你又會如何處理？早前，大阪一間章魚燒店被客人投訴食物裡有頭髮，老闆得知事件後為表歉意，竟然狠心將頭髮全部剃光，更親自上門向客人道歉，結果卻發現真相不似預期？👇👇即睇事情發生經過👇👇

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老闆後來親自去客人家中道歉，卻發現真相竟然是？即睇全文：客人投訴章魚燒中有頭髮 大阪小店老闆剃光頭上門謝罪結局神反轉