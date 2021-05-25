撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-05-25 15:43

去大阪旅行，不少得要一嘗當地的招牌美食章魚燒！不過，如果當你吃到中途發現章魚燒裡混入了頭髮，你又會如何處理？早前，大阪一間章魚燒店被客人投訴食物裡有頭髮，老闆得知事件後為表歉意，竟然狠心將頭髮全部剃光，更親自上門向客人道歉，結果卻發現......

（圖片來源：sparmdrum@Twitter）

位於大阪市上新庄區的章魚燒店「たこ焼たこば」一直深受附近的學生、街坊喜愛。老闆島田先生對製作章魚燒相當講究，店內除了提供傳統口味的章魚燒，每個月都必定會推出一款全新創作的菜單，例如「鬆軟奄列章魚燒」、「章魚燒飯糰」等，吸引不少客人慕名前往。

（圖片來源：sparmdrum@Twitter）

不過，島田先生最近收到一位客人投訴外賣的章魚燒中有頭髮，他為此感到非常抱歉，更狠心決定剃光頭謝罪，最後登門拜訪道歉時，結局竟然出現神反轉？👇👇即睇事情發生經過👇👇

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同場加映：日爸豪花1億円全市賣廣告只為讚兒子最可愛？

日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》接到觀眾報料，指東京足立區竹之塚車站附近出現一些非常奇怪的廣告牌，明明是一間地產公司的宣傳廣告，但是廣告牌上除了公司名，就只有一位小男孩的照片，而且這個小男孩在區內更幾乎無人不識？

（《月曜から夜ふかし》節目截圖）

節目工作人員前往採訪這間地產公司的社長川嶋先生，一問之下才發現，原來廣告牌上的小男孩是他的兒子，更揭發他原來是個「超級兒子控」！他將廣告全部換成兒子的照片，背後原因只是因為兒子太可愛？👇👇👇即睇節目採訪「最強兒子控」👇👇👇

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川嶋先生的兒子今年原來已經16歲，他接受訪問時表示看到這個廣告最羞恥！即看完整故事：日爸花1億円全市賣廣告讚兒子最可愛 16歲仔尷尬受訪：超羞恥啊