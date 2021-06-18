撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-06-18 14:58

相信不少女生都經歷過，在穿絲襪時不小心勾破洞，然後薄薄的布料纖維就會沿著破口一直裂開，非常狼狽！早前，有日本節目實測坊間流傳預防絲襪破裂的秘技，例如用醋浸泡、用熨斗燙及冷凍法等，當中最有用的方法是甚麼？

絲襪一旦被勾破就容易沿著洞口破裂！（《大阪ほんわかテレビ》節目截圖）

坊間流傳不少避免絲襪破裂的方法，例如用醋浸泡或者濕水之後再用燙斗燙平等，到底是否真的有效？早前，日本讀賣電視台節目《大阪ほんわかテレビ》實測三個聲稱可以增強絲襪彈力的方法。其中一個方法竟然可以勾起絲襪之後，拉扯延伸至17cm都未爛？👇👇👇即睇一招預防絲襪破裂👇👇👇

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