撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-06-24 16:15

去日本除了瘋狂購物，浸溫泉同樣是很多人的「TO-DO LIST」！不過，昨日（6月23日）東京人氣溫泉設施「台場大江戶溫泉物語」卻傳來壞消息，其母公司「大江戶温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社」宣佈，「台場大江戶溫泉物語」將會在9月5日正式結束營業，為人熟悉的東京地標又少一個。

在全日本擁有39間溫泉旅館及休閒設施的「大江戶温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社」昨日發表公告指，旗下的「東京台場 大江戶溫泉物語」將會於2021年9月5日後閉館，經營18年的人氣溫泉設施正式走入歷史。👇👇按下圖看詳細報道以及網民點睇？👇👇

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👇👇2021年13個消失的東京名地標👇👇

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除了以上的地標，淺草的商店街同樣是東京必到景點之一，然而這一片下町繁華景色可能再也不復見？根據日本電視台新聞報道，台東區市政府早前以「非法佔用公用地方」為由，要求位於淺草寺以南的「傳法院通」商店街上32間店舖撤離，引來商店街店家強烈不滿，不過原來逼遷背後另有內情，不少日本網民更留言表示商店街的確「唔抵幫」，到底原因為何？

淺草「傳法院通」商店街擁有超過40年歷史。（日本電視台新聞截圖）

👇👇即按下圖睇淺草商店街清拆危機事件始末👇👇

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同場加映：客人投訴章魚燒中有頭髮 大阪小店老闆剃光頭上門謝罪結局神反轉

去大阪旅行，不少得要一嘗當地的招牌美食章魚燒！不過，如果當你吃到中途發現章魚燒裡混入了頭髮，你又會如何處理？早前，大阪一間章魚燒店被客人投訴食物裡有頭髮，老闆得知事件後為表歉意，竟然狠心將頭髮全部剃光，更親自上門向客人道歉，結果卻發現真相不似預期？👇👇即睇事情發生經過👇👇

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老闆後來親自去客人家中道歉，卻發現真相竟然是？即睇全文：客人投訴章魚燒中有頭髮 大阪小店老闆剃光頭上門謝罪結局神反轉