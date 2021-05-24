撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-05-24 16:35

5星級酒店的自助餐可以有幾差？被質疑是三餸飯質素的餸菜、看似未成功解凍的凍盤、還有炸得又黑又腍的薯條……有網民分享在海景嘉福洲際酒店Staycation的自助餐體驗似食廚餘，嬲爆道：「情願佢做麥當勞放題好過！」

網民Sammy Tam在「Staycation HK Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」Facebook群組分享早前訂了尖沙咀海景嘉福洲際酒店的「四人家庭美食住宿假期」套票，Staycation後卻大失所望，更指是「完全浪費咗一天假期」，點擊圖片睇睇事主中了什麼伏 👇👇

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不少有經驗的網民就表示，海景嘉福洲際酒店共有兩款自助餐供應，較貴的一款自助餐由海景咖啡廊提供，那亦是不少網民所講「較好吃的自助餐」。而只要是被安排到瀚林廳或樂韻廳，亦即在宴會廳中吃自助餐買，就很大機會與事主一樣有同樣體驗。對於海景嘉福自助餐似廚餘，網民都議論紛紛，點擊圖片睇睇網民有乜講 👇👇

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最近的Staycation中伏事件不少，有事主早前去到赤柱東方酒店Staycation，更是發生了不可思議的事，居然有兩個穿著泳衣的不速之客突然出現在自己的酒店房，原因竟是……點擊圖片睇睇事主講述事發經過 👇👇

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大家都經歷過在學校訂飯，曾經以為學校飯盒已經夠難食，但看到網上廣傳的隔離營飯盒相，才知道當年的飯盒都稱不上很難食。《香港01》飲食記者整理了網民熱數的9個學校飯盒難食回憶，大家有沒有中過這些伏？點擊圖片睇睇9個學校飯盒難食回憶 👇👇

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