撰文： 文紀喬 最後更新日期： 2021-07-09 17:04

適逢暑假，各主題公園紛紛推出港人限定優惠，與家人朋友一同去放電，均可享同行優惠，平均每人低至$118！即睇下文把握限時優惠，取得CP值超高的門票入場玩！

【1】香港迪士尼樂園——人均低至$397，指定商品買一送一

首個迪士尼「奇妙夢想城堡」戶外舞台的日間表演《迪士尼尋夢奇緣》已經上演。迪士尼推出「奇妙 3+1」團票吸引遊客。暑假港人限定優惠可享一日門票買三送一，平均每人低至$397！每張優惠門票更包含額外樂園優惠，指定商品可享買一送一優惠，更有餐飲折扣！👇👇👇「奇妙 3+1」團票有3個套餐選擇🏰按圖看如何購票及其他優惠👇👇👇

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【2】海洋公園——低至$415無限次入場！

海洋公園早前宣布越礦飛車、滑浪飛船及極速之旅將於今年9月退役，不少人都趁3大機動遊戲退役前入場回味。海洋公園推出多個夏日優惠，包括夏日優惠門票以及港人限定「開SUM夏日入場證」。其中「開SUM夏日入場證」低至$415，不限日子和無限次任去！暑假可以隨時入園玩，十分抵玩！👇👇👇優惠門票更可升級至無限次入場證！🐬按圖看如何再額外享9折優惠👇👇👇

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【3】香港挪亞方舟——買二送一，人均低至$118

挪亞方舟於7月17日至8月29日期間，每星期六日都會舉行「夏日森動大歷險」活動，以亞馬遜森林為主題，舉行一連串精彩活動，供小朋友於假期間放電。暑假期間門票買二送一，人均低至$118！👇👇👇按圖看如何購票及優惠詳情👇👇👇

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🏰同場加映1：迪士尼全新城堡舞台匯演6個故事特色🏰

香港迪士尼樂園城堡舞台上演全新歌舞匯演，《香港01》旅遊頻道記者率先披露匯演中6個故事特色，包括7米長的《玩轉極樂園》靈獸，護城河噴泉特效等4大全新表演元素。👇👇👇有7米長的靈獸，還有第一次香港現身的角色！按圖看全部6幕故事特色及必睇元素👇👇👇

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🐬同場加映2：海洋公園宣布3大機動遊戲將於9月退役🐬

繼今年2月「瘋狂過山車」宣布關閉，海洋公園宣布3大機動遊戲將於9月退役，包括曾被譽為全世界最靚景過山車的「越礦飛車」、運作37年的「滑浪飛船」，以及僅餘的跳樓機「極速之旅」。不少網民對此感到驚訝及失望，有人更直言「最好玩個幾樣嘢都冇晒」，以後更加冇原因入海洋公園！👇👇😢究竟海洋公園機動遊戲有幾難忘？ 按下圖即睇廣大網民點睇😢👇👇

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