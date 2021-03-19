撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-03-19 18:46

香港人關注海洋公園水上樂園重建發展，舊時水上樂園是海洋公園最有標誌性的設施之一，屬於大家的集體回憶。《香港01》旅遊頻道記者整理出10大已消失的樂園設施，哪個是你最懷念的項目？

香港海洋公園由1977年開幕至今，已有44年歷史。（香港海洋公園FB圖片）

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海洋公園水上樂園最快8月有得玩！

海洋公園董事局主席劉鳴煒昨表示，耗資逾37億元的全新水上樂園預計8、9月可以正式開幕。共設27項室內及戶外遊樂設施，包括「急流漩渦」，可乘4人大水泡沿管道滑入大漏斗內；「冲天瀑布」可乘坐小艇從高處滑落；舊有「彩虹滑梯」則改為「八彩天梯」；還有「戶外人造浪池」，可造出8種浪型等等。👇👇👇行政會議成員葉劉淑儀曾率先參觀樂園！按圖看她公開的工地照片👇👇👇

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令人懷念的10大已消失設施

水上樂園即將重建完成，不過海洋公園建成40多年以來，設施不斷更新，有些曾經受歡迎的項目已經消失。還記得沒有安全帶卻離心力很大的「洗衣機」嗎？又記得「海洋劇場」哪些有名的表演明星？👇👇👇按圖回顧10個已消失的景點設施👇👇👇

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🍛同場加映1：老牌餐廳地標消失🍛

香港有不少曾被當作地標的餐廳建築，隨經濟洪流被消逝。大家會否試過用餐廳、商店去認路？以下這些餐廳，一提起便知是哪一區。👇👇👇按圖回顧已消失的地標餐廳👇👇👇

何文田名物已消失！還有旺角2間代表食店......想看全部10間餐廳資料，請按➡️【37載沙田利苑結業！10間地標餐廳已消失：旺角沙嗲王、西九龍明將】⬅️觀看全文

📸同場加映2：4D環迴立體打卡位📸

行山打卡往往想找些特別的景色，山界潮流有種結集廣闊美景和廢墟古蹟的景觀，俗稱「大電視」！👇👇👇按圖看其中一個絕美「舂坎角」景點路線👇👇👇

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有一個「大電視」地點可以觀賞浪漫黃昏美景！想知全部4個推介，請按➡️【山野大電視4大打卡好去處 歌連臣角海天一色 邊境禁地浪漫日落】⬅️觀看全文