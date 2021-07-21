McDonald's／麥當勞／麥記／Ｍ記／老麥｜2021年7月20日是日本麥當勞50周年的大日子，同時是東京銀座一號店開業50周年。日本Ｍ記為此特別以實境搭建出1971年的東京銀座街頭，重現當年萬人空巷的熱鬧景象，獲得網民大讚「神還原」，而廣告中出現的昭和風美少女主角，也成為話題。



（マクドナルド公式@YouTube）

日本首間麥當勞在1971年7月20日開業，選址位於東京銀座三越百貨公司的一樓。當日，據稱吸引了超過一萬名顧客前往，場面非常熱鬧！來到2021年，日本麥當勞決定帶大家來一趟時空旅行重新回到1971年，不論是場景、服裝、髮型甚至是巨無霸，都「神還原」得一絲不苟！👇👇按圖看廣告製作過程👇👇

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除此之外，日本麥記又請來一位日本知名女演員化身成昭和風少女，吸引很多網民大讚：「超級可愛！」不過，原來這位女主角的真實年齡已經62歲？👇👇按圖睇日本麥當勞「神還原」廣告及女主角真身！👇👇

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同場加映：MUJI達人推介8款廚房收納好物！

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