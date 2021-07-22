人氣男子組合MIRROR及ERROR本周五（23日）將出席屯門市廣場的奧運開幕活動，各位粉絲都非常期待見到16位「合體」，相信屯門市廣場到時一定會逼爆！追星也要醫肚！其實屯門市廣場向來有不少人氣美食，Donki屯門店亦開幕，早前連超人氣的連鎖壽司店壽司郎也登陸屯門，即睇屯門有甚麼美食！



網傳人氣男子組合MIRROR周五即將現身屯門市廣場為ViuTV東京奧運造勢。（資料圖片）

人氣男子組合MIRROR人氣高漲，出現公開活動必定引來大批粉絲圍觀，甚至引起轟動。較早前（10日）成員Edan及Anson Lo出現尖沙咀海港城活動，吸引大批粉絲到場支持，場面一度引起混亂。而MIRROR 五子姜濤、Anson Lo、Stanley、阿Jer及Jeremy早前齊集迪士尼進行拍攝，吸引大批市民圍觀。即睇以往活動的場面有幾熱鬧👇👇👇

只是Edan及Anson Lo出現場面已如此墟冚，相信周五MIRROR及ERROR 16人合體出席活動，到時一定更人山人海！追星也要醫肚，反正入到屯門，當然來個屯門美食遊，立即睇以下介紹！

【第1站】Donki屯門店行街掃貨😎

DONKI屯門市廣場店開幕，全場約28,000呎，成為全香港最大分店。屯門新店的店面寬敞，，以「乘搭火車出發日本去旅行」為主題，因此以日本車站設計的零食區分為八大區，行街掃貨勁舒服。

新店更設有定期更換主題的日本物產區及日本水果區，今期主打愛媛縣的柑橘零食飲品，貨物選擇極多。😋😋屯門店環境有幾大？有甚麼抵買？即睇全港首間日本屋台主題區👇👇👇

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DON DON DONKI屯門市廣場店

地址：香港新界屯門屯順街1號屯門市廣場1期UG樓UG001-UG023號舖

營業時間：上午8時至凌晨1時



【第2站】牧羊少年咖啡館歎All Day Breakfast😋

牧羊少年咖啡館早於葵芳劇院開店，走文青藝術路線，早前強勢登陸屯門，令人興奮。咖啡館環境舒適，設有書櫃讓客人借閱書籍，靠窗近落地玻璃的座位更可看見山景及樹林景，感覺更放鬆。咖啡館最有名的是All Day Breakfast、各款特色意粉及薄餅，更提供素食早午餐。😋😋想知網民最推介哪些美食？即睇咖啡館的環境美食👇👇👇

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牧羊少年咖啡館

地址：屯門屯順街1號屯門市廣場2樓2151號舖

營業時間：星期一至五 11:00 - 22:00

星期六至日及公眾假期 10:00 - 22:00

公眾假期前夕 11:00 - 22:00



【第3站】日式居酒屋CHI Tachinomi歎日式丼飯🇯🇵😋

中環碼頭開業的居酒屋CHI Tachinomi進駐屯市，主打日式丼飯、串燒小食，其中中環店的超人氣鰻魚飯成為客人必點之選，鰻魚燒得焦香，沒有腥味，加上特色燒汁夠惹味，另外，串燒也是飲酒必吃美食，網民大讚雞肉串燒非常juicy，值得一試。😋😋想知人氣鰻魚飯有幾大份、價錢？即睇居酒屋各款人氣美食👇👇👇

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CHI Tachinomi

地址：屯門屯順街1號屯門市廣場一期地下G073號舖

營業時間：星期一至日 11:30 - 22:00



【第4站】PHI Coffee & Pancake歎日式梳乎厘Pancake

走日系文青風格的木系cafePHI Coffee & Pancake，主打日式梳乎厘Pancake、Tiramisu及多款意粉等輕食，質感鬆軟的梳乎厘Pancake超級IGable，網民大讚蛋味香濃，味道不會太甜。不少網民推介必試Tiramisu咖啡，甚至比起甜品Tiramisu更加受歡迎。😋😋想知日式梳乎厘Pancake有幾大份、價錢？即睇各款人氣美食👇👇👇

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PHI Coffee & Pancake (屯門市廣場)

地址：屯門屯順街1號屯門市廣場1期3樓Kiosk 02號舖

營業時間：不詳



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不少網民提出不解香港某些連鎖食店經常大排長龍，更點名力數某些人氣食店名過其實，當中不少更是時下年輕人的「飯堂」。😡😡邊間中高價位的扒房被網民狂批？按下圖即睇網民熱數7間名過其實食店👇👇

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