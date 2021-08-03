東京奧運開幕至今超過一星期，有哪些畫面令你印象最深刻？日本YouTuber「ウタエル Utael」將奧運期間曾引起熱議的小插曲，例如奧委會主席的開幕發言太長令人想起校長的開學致辭；馬拉松特意選址天氣較清涼的北海道，卻偏偏遇著反常高溫天氣；還有一位名人僅發言13秒就獲得極高人氣，即睇以下13件今屆東奧你沒留意到的大小事！



奧委會主席巴赫為開幕式致辭。（東京奧運開幕式截圖）

【1】會長開幕致辭太長氣 獲網民命名「巴赫校長」

國際奧委會主席巴赫的開幕演講由原定5分鐘延長至13分鐘，不少網民都表示聽到好悶，似足在學校早會聽校長發表偉論一樣，因此稱他為「巴赫校長」。👇👇👇按圖睇13件日本網民眼中13個東奧亮點👇👇👇

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同場加映：東京奧運選手村7個日常

每屆奧運會，選手村這個「未知世界」往往都會成為全球曯目的焦點。今屆東京奧運的選手村，雖然事前傳出不少負面新聞，但是似乎無阻選手們在社交平台上，大曬選手村內的生活點滴！今次一於帶大家揭開位於東京晴海區的奧運選手村裡，運動員們在賽場上激戰過後的日常生活和不為人知的一面！

【1】祖高域變選手村「吉祥物」

網球名將祖高域今屆再次代表塞爾維亞出戰東京奧運，而這位網壇「一哥」亦成為選手村裡人人爭相打卡的對象，更有人稱他是選手村裡的「吉祥物」！

（圖片來源：英國衛報）

👇👇按圖睇東京奧運選手村7大不思議！👇👇

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