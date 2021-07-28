去日本旅行每晚的指定動作，就是要去便利店逛一圈才肯回酒店！東京奧運賽事進行得如火如荼，來自加拿大廣播公司新聞（CBC News）的記者 Devin Heroux 也不例外，在東京採訪奧運賽事期間，被酒店樓下的便利店美食吸引，更在Twitter紀錄自己的便利店美食之旅，更誇張表示「7-11. What would I do without you. 」



（Twitter@ Devin_Heroux）

根據Devin Heroux的Twitter帖文，除了到各個奧運場館採訪賽事，他更新得最多的就是在酒店樓下便利店買到的美食！他在CBC News發佈的文章指，本來以為東京之行最大的難關就是伙食問題，因此出發前已準備好兩大箱「Protein Bar」，希望可捱過限制外出的日子。

（Twitter@ Devin_Heroux）

加上他從未去過日本，對便利店的印象停留在「加熱時間過長的熱狗」和「理論上最安全的芝士粟米片」。然而，當他打開日本7-11便利店大門，展開冒險旅程後，隨即感嘆：「一切都改變了！」他形容日本便利店是「凍咖啡天堂」，而且食得最多的竟然是這款下酒小食！

👇👇即睇加拿大記者Devin Heroux的「日本便利店美食之旅」👇👇

+ 11

Devin Heroux Twitter內有關「便利店美食」的帖文獲得大量網民關注，有人留言感謝他欣賞日本的便利店：「7-11真是神一般的存在。感謝您對便利店的認可！」，又指身為日本人因此而感到非常自豪！

想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉<a href="http://

同場加映：日本小學生還原東奧開幕21個《超級變變變》瞬間！

東京奧運於上星期正式開幕，作為首個「零觀眾」奧運開幕禮，有人認為整場表演「悶到瞓著」，亦有外國媒體大讚演出「具創意及有驚喜」，尤其是一段重現日本經典綜藝節目《超級變變變》（港譯：《日本扮嘢大挑戰》），由真人演繹今屆奧運50個競賽運動項目標誌的表演最為吸睛！而在開幕式翌日（7月24日），有日本網民在Twitter上分享就讀中學和小學的兒子，竟然用LEGO將《超級變變變》的精彩表演「神還原」！

【1】BMX單車土坡競速（Cycling BMX Racing）

「小藍人」的動作都跟到十足，像真求極高！（圖片來源：hanaafgjm@Twitter）

👇👇即按圖睇21個LEGO版重現《超級變變變》瞬間！👇👇

+ 13

還有「LEGO版」的三項鐵人、柔道、乒乓球等，即睇全文：東京奧運｜LEGO開幕式！日本小學生神還原21個《超級變變變》瞬間