去日本旅行每晚的指定動作,就是要去便利店逛一圈才肯回酒店!東京奧運賽事進行得如火如荼,來自加拿大廣播公司新聞(CBC News)的記者 Devin Heroux 也不例外,在東京採訪奧運賽事期間,被酒店樓下的便利店美食吸引,更在Twitter紀錄自己的便利店美食之旅,更誇張表示「7-11. What would I do without you. 」



(Twitter@ Devin_Heroux)

根據Devin Heroux的Twitter帖文,除了到各個奧運場館採訪賽事,他更新得最多的就是在酒店樓下便利店買到的美食!他在CBC News發佈的文章指,本來以為東京之行最大的難關就是伙食問題,因此出發前已準備好兩大箱「Protein Bar」,希望可捱過限制外出的日子。

(Twitter@ Devin_Heroux)

加上他從未去過日本,對便利店的印象停留在「加熱時間過長的熱狗」和「理論上最安全的芝士粟米片」。然而,當他打開日本7-11便利店大門,展開冒險旅程後,隨即感嘆:「一切都改變了!」他形容日本便利店是「凍咖啡天堂」,而且食得最多的竟然是這款下酒小食!

👇👇即睇加拿大記者Devin Heroux的「日本便利店美食之旅」👇👇

+ 11

Devin Heroux Twitter內有關「便利店美食」的帖文獲得大量網民關注,有人留言感謝他欣賞日本的便利店:「7-11真是神一般的存在。感謝您對便利店的認可!」,又指身為日本人因此而感到非常自豪!

同場加映:日本小學生還原東奧開幕21個《超級變變變》瞬間!

東京奧運於上星期正式開幕,作為首個「零觀眾」奧運開幕禮,有人認為整場表演「悶到瞓著」,亦有外國媒體大讚演出「具創意及有驚喜」,尤其是一段重現日本經典綜藝節目《超級變變變》(港譯:《日本扮嘢大挑戰》),由真人演繹今屆奧運50個競賽運動項目標誌的表演最為吸睛!而在開幕式翌日(7月24日),有日本網民在Twitter上分享就讀中學和小學的兒子,竟然用LEGO將《超級變變變》的精彩表演「神還原」!

【1】BMX單車土坡競速(Cycling BMX Racing)

「小藍人」的動作都跟到十足,像真求極高!(圖片來源:hanaafgjm@Twitter)

👇👇即按圖睇21個LEGO版重現《超級變變變》瞬間!👇👇

+ 13

