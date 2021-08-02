東京奧運期間，日本NHK電視台呼籲家庭觀眾利用電郵、Twitter或傳真方式，將祝福或加油訊息投稿到電視台，為奧運選手打氣。然而，有外國網民發現投稿方式中竟然還有「傳真」的選項，感到大為震驚：「都2021年了，日本人怎麼還在用傳真機？」對於這個現象，日本網民解釋，因為一個理由，傳真機在日本仍然不可或缺。



居日超過20年的外國人Dan Castellano在東京奧運期間看到日本NHK電視台的活動訊息，發現有「傳真」選項，於是拍下照片在Twitter上分享，引起來自世界各地的網民討論。

不少外國網民看到帖文後都覺得非常驚訝，紛紛留言表示「2021年，日本還在用傳真！？」、「用傳真令人感覺身處1986年！」、「高科技的日本為何仍對『傳真機』中毒？」有日本網民看到外國人對這個現象感震驚表示理解，又留言解釋其實背後有一個重要原因，讓電視台仍然會使用傳真機收集訊息。👇👇即按圖睇日本人無法放棄傳真機的5個原因！👇👇

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同場加映：東京奧運選手村7個日常

每屆奧運會，選手村這個「未知世界」往往都會成為全球曯目的焦點。今屆東京奧運的選手村，雖然事前傳出不少負面新聞，但是似乎無阻選手們在社交平台上，大曬選手村內的生活點滴！今次一於帶大家揭開位於東京晴海區的奧運選手村裡，運動員們在賽場上激戰過後的日常生活和不為人知的一面！

【1】祖高域變選手村「吉祥物」

網球名將祖高域今屆再次代表塞爾維亞出戰東京奧運，而這位網壇「一哥」亦成為選手村裡人人爭相打卡的對象，更有人稱他是選手村裡的「吉祥物」！

（圖片來源：英國衛報）

👇👇按圖睇東京奧運選手村7大不思議！👇👇

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