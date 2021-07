東京奧運吸引世界各地記者齊聚東京,然而這個東方國家不少生活日常,卻把外國記者難倒。來自加拿大廣播公司(CBC)一名女記者,最近便因為不懂如何拆開便利店的即食飯糰包裝,意外成為twitter人氣熱話,引來日本網民及便利店回應!



加拿大廣播公司(CBC)記者Anastasia Bucsis曾經是短道速滑選手,代表加拿大參與過兩屆奧運會,現時是一位體育記者及賽事評述員。東京奧運賽事期間,她因為不熟悉日本便利店的食物,在Twitter上以日文寫上「請幫幫我」,並附上自己與三文魚飯糰苦戰32秒的影片,苦惱的模樣讓日本網民大呼可愛!

從片段中可見,Anastasia表示便利店飯糰是她最愛的日本食物,但是每次要拆開包裝的時候,明明已經跟足指示向左右兩邊拉開,卻仍然會把紫菜部分撕爛,讓她只能無奈求救:「請告訴我應該怎麼辦!」

Anastasia的「呼救」吸引一眾熱心網民的關注,有日本網民馬上畫出兩步正確拆開飯糰的教學,亦有其他網民附上各式各樣的教學短片。

有日本網民馬上畫出正確拆開飯糰的方法!(nissy67@Twitter)

日本連鎖便利店龍頭7-Eleven的反應亦相當迅速,隔天就在官方Twitter上,以日文和英文上載帖文及教學片段,示範如何完美拆開飯糰!

平時跟足指示都會拆到紫菜「溶溶爛爛」?👇👇按圖睇日本便利店的完美拆飯糰教學,還有網民教如何無需接觸雙手都食到!👇👇

Anastasia也有馬上回應,感謝各位網民的熱心幫助:「再次感謝各位日本人!(日本の素晴らしい人々に改めて感謝します)」,又拍片展示自己的實力已經「大有進步(Update: I am doing much better ),並表示會在直播節目前也會吃飯糰,讓網民們也大感安慰,紛紛為她的工作打氣!

