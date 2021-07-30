東京奧運吸引世界各地記者齊聚東京，然而這個東方國家不少生活日常，卻把外國記者難倒。來自加拿大廣播公司（CBC）一名女記者，最近便因為不懂如何拆開便利店的即食飯糰包裝，意外成為twitter人氣熱話，引來日本網民及便利店回應！



（anastasure@Twitter）

加拿大廣播公司（CBC）記者Anastasia Bucsis曾經是短道速滑選手，代表加拿大參與過兩屆奧運會，現時是一位體育記者及賽事評述員。東京奧運賽事期間，她因為不熟悉日本便利店的食物，在Twitter上以日文寫上「請幫幫我」，並附上自己與三文魚飯糰苦戰32秒的影片，苦惱的模樣讓日本網民大呼可愛！

從片段中可見，Anastasia表示便利店飯糰是她最愛的日本食物，但是每次要拆開包裝的時候，明明已經跟足指示向左右兩邊拉開，卻仍然會把紫菜部分撕爛，讓她只能無奈求救：「請告訴我應該怎麼辦！」

（anastasure@Twitter）

Anastasia的「呼救」吸引一眾熱心網民的關注，有日本網民馬上畫出兩步正確拆開飯糰的教學，亦有其他網民附上各式各樣的教學短片。

有日本網民馬上畫出正確拆開飯糰的方法！（nissy67@Twitter）

日本連鎖便利店龍頭7-Eleven的反應亦相當迅速，隔天就在官方Twitter上，以日文和英文上載帖文及教學片段，示範如何完美拆開飯糰！

（711SEJ@Twitter）

平時跟足指示都會拆到紫菜「溶溶爛爛」？👇👇按圖睇日本便利店的完美拆飯糰教學，還有網民教如何無需接觸雙手都食到！👇👇

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Anastasia也有馬上回應，感謝各位網民的熱心幫助：「再次感謝各位日本人！（日本の素晴らしい人々に改めて感謝します）」，又拍片展示自己的實力已經「大有進步（Update: I am doing much better ），並表示會在直播節目前也會吃飯糰，讓網民們也大感安慰，紛紛為她的工作打氣！

（anastasure@Twitter）

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