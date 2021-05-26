大埔行山｜漫步新娘潭瀑布區小徑短程易行　搵靚景打卡必到照鏡潭

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-05-26 13:30

新娘潭自然教育徑是一條圍繞新娘潭瀑布區的山谷小徑，沿途一共設有十七個站點，主要介紹沿途的樹木種類和用途外，還有不少的地理知識如溪流和瀑布所造成的地理景觀。 長度：2.1公里 時間：1小時

沿著指示走，經過獅子亭，不久便會看到新娘潭自然教育徑的牌。此徑是一條環迴路線，初段沿新娘潭路往烏蛟騰方向走，可以從高處遠眺新娘。沿著石梯而下，不久便會抵達一道溪澗，旁邊設有野餐地點及燒烤場。沿著山徑續往下走，很快就會到達另一道較寬闊的石澗，澗上築有一道小石橋。若溯澗而上，不需數分鐘便可到達新娘潭。在石橋旁有一段路通往照鏡潭，橋前不遠處另有一段山徑通往烏蛟騰和涌尾。澗旁有燒烤場和野餐場。沿山徑走，末段拾級而上，不久便回到新娘潭路旁的終點。

按圖即睇新娘潭自然教育徑導賞點、設施、交通資料與沿路靚景👇👇👇

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鳳凰木的花期集中在5月至6月，而5月下旬至6月上旬花開得最燦爛。市區各處雖然都種有鳳凰木，但大多一棵起兩棵止，想在欣賞鳳凰木最佳觀賞地點打卡，可以點擊圖片睇睇4個賞鳳凰木好去處 👇👇

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：新娘潭自然教育徑】

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