【東京奧運／橋本大輝／伊藤美誠】除了當紅偶像明星，日本很多品牌都傾向邀請形象健康的運動選手代言產品。今屆奧運東道主日本，有不少明星選手突圍而出，人氣急升！日本媒體「Smart FLASH」揭露多位奧運選手代言酬金，體操橋本大輝、乒乓球的伊藤美誠所得的酬金，原來都及不上這一位金牌小妹妹！



東京奧運日本柔道選手大野將平。（資料圖片）

【NO.13】大野將平（柔道）

柔道好手大野將平在男子73公斤級衛冕成功，為日本摘下東京奧運第4面金牌。大野將平有「柔道大魔王」之稱，已連續3屆奪得世錦賽冠軍，今次奧運繼續延續「不敗神話」，人氣急升，廣告酬金達1,200萬日圓。

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同場加映：四十住櫻、開心那超罕見姓氏引網民關注！

日本滑板選手「四十住櫻」及「開心那」勇奪東京奧運女子公園滑板賽金、銀牌成為人氣熱話，很多人見到兩人名字都覺得非常新奇，日本真的有人姓「開心」？原來兩位滑板公主的姓氏在日本屬於非常罕見，當她們奪得獎牌之後，除了賽事表現，兩人姓氏也成為網民討論焦點！

東京奧運女子滑板公園賽金牌及銀牌得主四十住櫻（右）及開心那（左）。（Getty Image）

年僅12歲的開心那來自日本北海道，曾經在加洲滑板國際大賽奪下女子組賽事第3名，同時是日本有史以來最年輕的奧運獎牌得主。由於姓氏和名字都非常罕見，引起網民熱議！但如果你以為她姓「開心」，那就大錯特錯了！四十住櫻的姓氏少見到連日本人都未必識讀？👇👇即按下圖睇兩位滑板少女的罕見姓氏由來👇👇

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四十住櫻奪金背後暗藏一段超暖心故事？即睇全文：東奥2020｜四十住櫻、開心那日本兩滑板公主激罕姓氏 姓開有含意