【日本文化／日本旅遊／中吊廣告／中づり広告】日本電車車廂中，天花懸掛各式各樣的廣告橫額，一直是日本城市面貎其中一道風景線。這些車廂廣告的其中一位「大客戶」，是日本出版社文藝春秋旗下雜誌《週刊文春》，然而該雜誌日前宣佈，9月起將不再在採用電車懸掛式廣告宣傳。《週刊文春》的撤出，標誌著電車車廂懸掛式廣告步向式微，或會被時代淘汰。



（space-media.jp）

日本文藝春秋出版社旗下的《週刊文春》不時爆出政商界醜聞、揭發名人婚外情、離婚等新聞，是當地「八卦週刊」的領軍人物，在坊間更有「文春炮」的稱號，甚具影響力。隨著《週刊文春》宣佈不再在電車內使用懸掛式廣告宣傳，不少網民都認為是紙媒衰落的象徵。

為吸引乘客眼球，有床上用品公司曾直接展出枕頭，讓乘客可以直接觸摸產品質料。（Twitter@c1_if）

日本電車內的懸掛式廣告（又稱「中吊廣告／中づり広告」），目的是讓乘客在電車內看到廣告上令人產生興趣的文字內容，下車後再到月台小賣部購買雜誌，成為多年來日本雜誌的「一站式銷售手段」。而「中吊廣告」透過動漫、日劇的呈現，在外國人眼中，如香港旅客，更是日本獨有的風景線。 👇👇即按下圖睇《週刊文春》親揭背後原因👇👇

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