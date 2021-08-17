【打卡好去處／週末好去處／假日好去處／落雨好去處】霓虹燈牌、白鐵信箱、街機是舊香港的產物，相信不少80後、90後都有印象。太子基隆街近日開設「舊香港．融舊 - 藝術概念館」，現場不少打卡位如霓虹燈牌、光影效果牆、時光隧道等，全部都值得留影。《香港01》飲食頻道記者精選4個懷舊主題展覽，包括香港電車聯乘Leica推出攝影展、90年代潮流玩具展、《YES！30週年限定店》。



【1】 𝐋𝐎𝐅𝐓𝐄𝐑 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 —— 「舊香港．融舊 - 藝術概念館」

即將清拆的太子基隆街，開設佔地4000呎的懷舊香港主題藝術概念館，概念館中陳列出50年代至90年代的舊物，如白鐵信箱、懷舊招牌及燈箱、通花鐵閘。除了充滿回憶的舊物，概念館多個打卡位同樣值得留念，運用光影投射的打卡位最適合女生影相！想知哪個打卡位最有迷幻效果？點擊下圖即睇香港舊物有幾靚😎👇👇

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「舊香港．融舊 - 藝術概念館」 ：

地點﹕太子基隆街1至7號地下

開放日期 ﹕8月 13日 (五 ) 至 8月 27日 (五 )

開放時間 ﹕星期一至五下午 1時正至晚上9時

星期六、日及公眾假期中午 12時正至晚上9時

費用﹕免費入場



【2】朗豪坊 —— 「kkplus in Vaporwave」玩具展

相信大人及小朋友都喜歡玩具，朗豪坊聯同本地潮流玩具店kkplus設潮流玩具展覽，展出80、90年代的流行元素及現代潮流玩具的新風格。展覽有多個打卡位，包括懷舊主題的「奇奇拔玩具城」，展出超大型舊霓虹燈牌、巨型黑膠唱片機及卡式帶，更可以即場同朋友打場街機！🕹️🕹️商場的12樓也有展出多個潮流玩具！點下圖即睇打卡位推介👇👇

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kkplus x 朗豪坊 —「kkplus in Vaporwave」潮流玩具展覽

地點：朗豪坊商場4樓中庭

日期：7月9日至8月29日

時間：中午12時至晚上9時



【3】香港電車X Leica —— 「叮」點見證攝影展覽

適逢香港電車成立117週年，更躋身健力士世界紀錄確認為世界「最大的服務中雙層電車車隊」，香港電車與百年相機品牌Leica合辦攝影展，邀請3位本地攝影師林曉敏、劉冠麟及黃建榮，用鏡頭攝下香港電車的歷史、電車工藝與點滴，以及電車與城市互相交融的景觀。🚋🚋 點下圖即睇攝影展內容👇👇

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「叮」點見證攝影展覽

地點：Leica HK 徠卡香港銅鑼灣旗艦店

日期：即日起至 2021年11月4日

時間：上午11:00至晚上8:00



【4】STOREROOMS —— 《YES! 30週年限定店》

90後童年回憶Yes卡！今年踏入30週年的《YES!》雜誌與人氣文青選物店STOREROOMS合作，開設期間限定《YES!》POP-UP Store！復古紅色Yes！Card扭卡機，入2蚊就可以扭90年代明星的復刻版Yes！Card，背面仍印有當年大熱歌曲的歌詞，絕對有收藏價值。💥💥 STOREROOMS推出多款《YES!》30週年紀念精品！按下圖即睇有甚麼必買精品👇👇👇

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《YES! 30週年限定店》

地點：深水埗大南街172-174號地下

日期：即日起

營業時間：禮拜一至日 下午2時至8時



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【同場加映1】BurgerKing仲有1間分店！加州紅成90後回憶 熱數9個愈做愈頽品牌

大家還記得紅極一時的美式快餐店Burger King嗎？相信現時的年輕人只認識麥當勞或KFC，可能不知香港僅存一間Burger King分店！近日有網民討論愈做愈頹的店鋪，80、90後的童年回憶零食物語、阿波羅、加州紅都有份。🥺🥺有間台式飲品始祖曾風光一時，但00後、10後可能未聽過！按下圖即睇有邊間商店愈做愈頹 👇👇

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【同場加映2】農曆七月鬼節10大禁忌 搭尾班車要小心！穿一種物料上衣會惹鬼？

踏入農曆七月，鬼門關大開的日子陰氣極重，大量遊魂野鬼在人間遊蕩。傳統習俗中，農曆七月不能出夜街、不能亂拍別人膊頭等，全部都不能做！鬼節還有不少要特別注意的禁忌，大家這個月都要注意別犯禁！打工仔經常要OT做嘢，鬼月盡量要早回家，晚上7時前要離開喇。😨😨😨鬼月期間避免穿一種質地的衫褲！即睇10大鬼節禁忌👇👇👇

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