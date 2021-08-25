【東京殘奧】2020東京殘疾人奧運會昨天（25日）舉行開幕式，象徵今屆殘奧會正式開始。在開幕式結束後，網民一致大讚全場表演幾乎無悶場，其中一幕象徵殘奧運動員衝破障礙，翱翔天際的表演更令觀眾相當感動，認為比早前的東京奧運開幕式更加精彩！以下5個原因，話你知為何規模較小，甚至本來被「睇低一線」的殘奧開幕式，反而更深得各地觀眾歡心。



東京殘奧開幕式，國立競技場上綻放七彩煙花（共同社）

「飛行」主題首尾呼應

開幕式表演正式開始時，國立競技場隨即化身成殘奧機場（Para Airport），呼應開幕式主題「WE HAVE WINGS」。來自不同年齡、性別及行業的表演者組成殘奧機場的「機組人員」，各自在崗位上努力工作。原本安靜的機場休息室瞬間變得熱鬧，在舞蹈員的精彩表演後，各國運動員進場。其中，有導盲犬伴隨運動員出場，被網民大讚乖巧可愛！

（Buda Mendes/Getty Images）

👇👇按圖睇網民大讚5個東京殘奧開幕式亮點！👇👇

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2020東京殘奧在8月24日至9月5日舉行，香港隊派出24名運動員出戰射箭、田徑、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球、輪椅劍擊及羽毛球項目，有望爭奪獎牌，創造佳績。在開幕式中，港隊由田徑運動員任國芬和游泳運動員許家俊擔任持旗手，帶領代表團進場。

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