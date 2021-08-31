正如我們以為日本人食拉麵一定要「雪雪聲」才叫有禮貌，其實日本人同樣對香港的美食有不少有趣的誤解。據日本傳媒《FNNプライムオンライン》報道，以往曾經成為話題甜品的「九龍球」再受關注，但原來有不少日本人仍然以為，這款叫做「九龍球」的甜品來源自香港？



日本人氣甜品「九龍球」據稱源自香港？（《FNNプライムオンライン》新聞截圖）

深受日本人歡迎的「九龍球」其實是用透明的寒天啫喱，包裹著五彩繽紛的水果，再在表面淋上糖漿，冰涼鮮甜的味道最適合在炎炎夏日享用！加上「九龍球」擁有晶瑩剔透的「打卡able」外觀，足夠讓一眾日本女生為之瘋狂！據日本傳媒《FNNプライムオンライン》報道，新宿中華料理餐廳一款源自香港的甜品「九龍球」近日人氣急升，更有食客大讚：「外表很可愛，而且每一口都可以期望著不一樣的味道！」

日本傳媒讚「九龍球」外觀像寶石一樣，不少食客都會拍照放上社交網站「打卡」。（《FNNプライムオンライン》新聞截圖）

不過，當身為香港人的我們，聽完也不知道原來「九龍球」源自香港？以下3款被誤以為是港產美食的食物，在日本人心中的誤會大了！👇👇即按下圖睇3款被日本人誤解的「港產美食」👇👇

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雖然曾經有網民解釋「九龍球」來自香港的說法是個美麗的誤會，不過「九龍球」在不少日本人心目中仍然是「港產美食」代表，甚至有機會繼珍珠奶茶、台式古早味蛋糕後，在當地掀起新一波熱潮！

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