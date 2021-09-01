日本海女有「最神秘職業」之稱，指的一群徒手潛水捕魚的女性，日文讀作「あま」（AMA），有追看日劇的你，首先想到的可能是2013年NHK電視台的晨間劇《小海女》，更在當地帶起一股「海女熱潮」。不過，本來已趨向式微的海女行業，在新冠肺炎疫情和其他環境因素影響下，長達3,000年的傳統文化正面臨加速消逝的危機。



（ANN NEWS@YouTube）

早前，日本朝日電視台新聞製作海女特輯，前往千葉縣白濱町採訪當地最年輕海女平野美乃。今年49歲的平野美乃在親戚邀請下，回到家鄉千葉縣白濱町成為海女，至今已經有12年。面對人口老化，加上沒有年輕人願意接棒成為海女，這個傳統行業正面臨嚴重的斷層危機，除此之外，還有大自然帶來的沉重打擊。

（ANN NEWS@YouTube）

👇👇即按下圖看完整報道👇👇

+ 10

根據日本傳媒報道，2018年全國海女人數只剩下約1,800人，有「日本第一海女故鄉」之稱的三重縣鳥羽市和志摩市，則是擁有最多「現役」海女的地方，不時都會開放體驗活動讓遊客一嘗化身海女的滋味。

想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

同場加映：東京台場彩虹摩天輪、teamLab 2022年8月結業

東京台場大型遊樂消閒設施「Palette Town」宣佈，2021年12月起旗下商場VenusFort、車迷必到汽車樂園「MEGA WEB」、熱門日劇取景地「Palette Town摩天輪」以及台場「teamLab Borderless」將會陸續關閉，以配合該區的地域重建發展計劃，不少網民收到消息後都表示非常震驚，港人又有沒有機會親身見它們的「最後一面」？👇👇台場Palette Town旗下設施預計結業時間👇👇

+ 6

下次再去日本，這些景點已經變成集體回憶的一部分：集體回憶｜台場大江戶溫泉物語9月結業 13個2021消失的東京景點