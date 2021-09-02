佔地超過70萬呎的香港海洋公園水上樂園將於9月21日開幕！《香港01》旅遊頻道記者到場率先玩多個水上遊樂設施，當中有不少都是必玩！記者整理了6個入場前必知貼士，更會教你如何免排隊任玩！想知記者玩後感以及入場必知貼士，即睇下文啦！



《香港01》旅遊頻道記者到場率先玩多個水上遊樂設施。（龔嘉盛攝）

海洋公園水上樂園將是亞洲首個全年以及全天候開放的臨海水上樂園，佔地超過70萬呎，園內設有5個主題區，例如歡樂堡礁、躍動流域及冒險灣岸等等，一共有27個室內及戶外玩樂設施。

《香港01》記者已率先入場玩多個設施，包括激流漩渦、沖天瀑布、深谷飛爆等等，當中有5個是必玩設施！另外，水上樂園亦設有餐廳，提供多款食物，想知食物味道及價錢，即睇下文！👇👇👇點圖看5大必玩設施以及記者玩後感👇👇👇

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水上樂園將於９月21日開放公眾入場，門票已經可以海洋公園水上樂園官方網站購買，水上樂園一開幕，一定吸引不少遊客，若想免排隊遊玩設施，可以額外購買「水上通行證」，如何購買「水上通行證」？即睇下文，以下有6個入場貼士提提你！👇👇👇泳衣有限制！幾時要戴口罩？點圖看6個入場必知貼士👇👇👇

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水上樂園除了遊玩設施之外，還有禮品店讓大家掃貨！記者精選了6個禮品推介，不但適合在樂園內使用，而且都是水上樂園限定的商品！👇👇👇點圖看6個精選禮品推介👇👇👇

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門票已經開賣，大家如果想入場遊玩要可以在海洋公園水上樂園官方網站購買。

香港海洋公園水上樂園



地址：香港香港仔海洋徑33號



開放時間：（星期一至五）10:00至18:00

（星期六、日）10:00至19:00



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🌈同場加映：率先直擊水上樂園八彩天梯🌈

《香港01》記者在8月率先入場參觀位於躍動流域區的標誌性景點——「八彩天梯」。八彩天梯高17米，全長107米長，顧名思義是八條彩虹色滑水道，可供8個人同時滑下！🌈🌈點圖看玩八彩天梯的注意位以及門票價格👇👇👇

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