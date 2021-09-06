【酒店熱話 / Staycation熱話】酒店Staycation成為港人常態！本想盡情度假放鬆身心，但卻因為酒店房間窗簾的設計，導致睡眠質素大受影響，實在非常掃興。該住客的「訴苦文」引來網民熱烈討論，不少人都話店房「遮光是基本」，但一直以來訂酒店時，往往只留意設施和服務是否物有所值，多謝該住客提醒。



近日有網民在facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」分享入住WM Hotel的不愉快經歷，網民質疑房間的窗簾的設計有問題，窗簾之間出現超大罅隙，影響遮光效果。

網民向酒店職員查詢窗簾是否未整好，對方卻反問網民是否需要眼罩遮光，令網民大感不滿。事主指窗簾無法完全遮光，令同行小朋友天一光便被曬醒，更質疑並非每個人都習慣戴著眼罩睡覺，「唔係每人都帶慣眼罩瞓，咁BB點帶先」。

有網民發帖文呻酒店房間的窗簾不能遮光，令同行的小朋友天光便被曬醒。(FB@「香港 Staycation 酒店交流谷」截圖)

有曾入住過WM Hotel的網民指，自己入住酒店時也遇過相同的問題，而酒店職員早已經知悉窗簾的遮光有問題，因此酒店職員已提醒已放置眼罩在床側，方便住客使用，間接反映此問題早已存在，但酒店至今仍未改善窗簾的設計。😡😡😡朝早房間有幾光？按圖即睇窗簾之間的罅隙有幾誇張👇👇👇【原來之前有網民控訴過WM Hotel有伏？泳池有街外人？網民批8宗罪：名過於實】按此閱讀全文

事主上載窗簾的圖片，證明窗簾存在透光問題。（FB@「香港 Staycation 酒店交流谷」)

事主的帖文引來近500個讚好及留言，有部分網民認為事主小事化大，甚至質疑事主「R着數」，「果然係投訴之都啲市民」、「你見光死應該一早同職員講睇吓有咩解決方法，唔講以為間酒店拎咗個太陽入你間房」。

有網民指房間看起來像多支光管同時開著！（FB@「香港 Staycation 酒店交流谷」)

另一方面，大部分網民同意事主的看法，認為酒店房間的窗簾能遮光是基本，質疑WH Hotel連基本「畀人瞓覺」的功能都無，「真心冇乜見過有酒店會咁漏光法......仲光過我屋企間房，正常酒店都有兩層簾遮光遮得好好」！

原來不少過來人都認為酒店房間必須完全遮光，否則嚴重影響睡眠質素，大部分人都直言窗簾能遮光是酒店的基本條件，因為度假時總想睡到自然醒，被陽光曬醒只會超級掃興。

有網民更反駁，「有冇諗過人哋出差住嘅時候會有時差，所以點解全世界酒店都一定係遮光窗簾，方便幾時瞓都得，common sense嘅嘢咁難明仲一堆人護主？」👇👇👇有網民質疑房間漏光問題嚴重，仲光過屋企間房！按圖即睇兩方意見的網民留言👇👇👇

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【總結】其實酒店Staycation的注意事項非常多，不少人選擇酒店房間時會重視廁所及浴缸的清潔程度、是否有海景、有沒有奢華享受等等，原來窗簾有效遮光也是選擇酒店的重要元素之一。不少網民都表示酒店房間必須遮光，才能睡到自然醒，否則會嚴重影響度假的心情。