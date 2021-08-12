【酒店熱話 / Staycation熱話】鄰近西貢海濱的WM Hotel日前正式試業，有不少網民都表示十分期待，不過在試業短短兩星期內，已經有不少人在入住過後大叫「中伏」。近日有網民分享自己入住WM Hotel遇到的受氣經歷，形容是「三星級軟件，五星級收費」的酒店，引來不少網民留言齊齊表示中伏。《香港01》旅遊頻道記者整理了WM Hotel 8宗罪，即睇下文睇下自己有否中過伏！



網民享自己入住WM Hotel遇到的受氣經歷。（「Staycation HK Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」圖片）

近日有網民在Facebook群組「Staycation HK Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」分享自己入住WM Hotel遇到的連環受氣經歷，她指職員極之不專業，指自己花2380元購買了套票，寫明可以延遲退房至下午2時，但到中午12時獲職員致電，指因為入住時升級了房間，所以要求她即時交房，而她事前是毫不知情，表示「真係好O嘴！」

該位網民續指，去Staycation期間剛好是自己的生日。她知道其他相同價位的酒店會免費安排生日佈置，所以在入住之前電郵酒店，指希望職員可以幫忙安排小蛋糕或佈置，並指自己願意額外付錢，但卻遭酒店拒絕。她表示「我都已經唔係呃你啲免費佈置同蛋糕！」

超過200名網民留言齊齊表示中伏。（「Staycation HK Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」圖片）

該位網民形容WM Hotel是「三星級軟件，五星級收費」，引來超過200名網民留言，有網民指「個個去完都話伏，呢間嘢真係好痴線」、「三星酒店管理加五星級硬件，即係等於叫個年年考試包尾嘅Band 3學生，夾硬要佢讀Band 1學校！」、「呢個價錢住到靚酒店，睇完好想取消。」不過都有人表示WM Hotel開業不久，有進步空間也是正常。

除了事主的經歷外，有不少網民都曾分享過入住中伏經歷，包括半夜三更火警鐘誤嗚、海景房變「納米海景房」等等。《香港01》旅遊頻道記者整理了WM Hotel 8宗罪，即睇下文睇WM Hotel中伏位！👇👇👇Check in要等3小時？點圖即看WM Hotel 8宗罪👇👇👇

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