日本肯德基近日在官方網站上公佈多款創意食譜，只要用上店內的炸雞、薯條、雞塊和沙律等食材，再加入簡單配料，就可以搖身一變成為不同菜式！肯德基的官方食譜推出後，隨即引來不少網民爭相模仿試煮，不少賣相看上去都非常吸引，實際上味道又如何，炸雞加一款配料原來超好食？



（《Ｎスタ》節目截圖）

據日本TBS電視台節目《Ｎスタ》報道，日本肯德基官方網站近日公開多款創意食譜，全部都需要用上店內的炸雞、薯條、沙律等製作。網站上又提到：「肯德基的食物品嚐原味才是最好吃的。但是當食物有剩餘時，其實還有以下的享用方式！」

（《Ｎスタ》節目截圖）

今次，日本TBS電視台的主持就來試做官方認證的炸雞創意食譜，用肯德基的原味炸雞加上香港茶餐廳早餐必定會出現的榨菜，製作一道「炸雞榨菜飯」！材料和步驟都非常簡單，味道方面又是否真的好吃？👇👇按圖看完整報道👇👇

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除了即食麵有創意食法，開派對時食剩的炸雞都可以變化出不款式的料理，有興趣可以到日本肯德基官方網站參考一下！

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