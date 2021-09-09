【酒店熱話 / Staycation熱話 / 中伏】近日有網民於Facebook發文，分享最近入住港威酒店的受氣經歷，指自己知道酒店住客可以使用附近馬哥孛羅酒店的泳池，便詢問酒店職員泳池位置，根據職員指示帶小朋友穿過海港城行了10分鐘到達泳池後，才發覺泳池因維修要關閉，追問後職員反指不會主動提醒客人，令事主感到驚訝，直指「服務水平連一般屋苑會所都不如！」



有網民分享最近入住港威酒店的受氣經歷。（FB @ 香港 Staycation 酒店交流谷）

有網民於Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發文，指自己在登記入住時曾向職員確認，港威酒店住客可以使用馬哥孛羅酒店的泳池。入住酒店後事主曾向酒店餐廳職員查問泳池的方向，她根據職員指示帶小朋友穿過海港城行了10分鐘到達泳池後，才發覺泳池因維修要關閉，指：「超級伏……著住拖鞋山長水遠來回半個海港城先發現被fake！」

事主指回到酒店問職員，才被告知泳池只開星期五、六、日。她感到驚訝，問為何登記入住時職員沒有提及開放時間，職員反指一般都不會主動提醒客人，事主直指：「最驚訝係我哋問職員泳池嘅位置，佢都唔提！佢嘅態度都差差地㗎啦。」👇👇👇職員竟指不會主動提醒客人！點圖即睇事發經過👇👇👇

帖文引來接近140個網民留言，大部分都表示同情事主的遭遇，指不論是職員做法或態度都不能接受，指：「叫客人直接send email投訴，我覺得幾離譜。」、「人哋問得泳池點去，都聯想到係去游水啦，咁都唔提一提個客又真係離譜咗啲。」、「暑假帶小朋友住酒店，想去泳池玩係合理期望。」

不過亦有網民指餐廳職員只在餐廳工作，不知道設施情況也很正常，「餐廳職員都係炒散嘅多，唔係酒店每個員工知道成間酒店嘅日常運作。」👇👇👇網民點睇？點圖即睇網民留言👇👇👇

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暑假Staycation旺季已經完結，因此有些酒店設施不是每天開放也是常見情況，在入住酒店前可以主動再三詢問職員，避免摸門釘的情況再次發生。

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😠同埸加映：5大Staycation討厭行為😠

去Staycation最想就是安安靜靜地享受悠閒假期，但有時遇到乞人憎住客便非常頭痛！在Staycation期間遇上他們，分分鐘破壞放假心情！《香港01》旅遊頻道記者盤點了5種Staycation的乞人憎住客行為，即睇下文睇睇自己有沒有遇過這5種人！😠😠😠點圖即睇5大Staycation住客乞人憎行為👇👇👇

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