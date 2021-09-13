「香港有咩好玩？」在居港日本人眼中，香港又有甚麼必訪旅遊熱點？早前，日本旅遊節目《旅行沙律》請來居港日本現役足球員川瀨浩太（效力香港超級足球聯賽球隊冠忠南區），介紹香港最新現況及本地旅遊熱點，重點推介離島坪洲一日遊，！



（《朝だ!生です旅サラダ》節目截圖）

川瀨浩太出身日本北海道，現效力港超冠忠南區，司職中後衞。踢球以外，川瀨浩太憑著搶眼外表與身高190厘米的運動員身型，在香港發展模特兒「副業」，為不少廣告商和品牌擔任模特兒。

（《朝だ!生です旅サラダ》節目截圖）

今次，川瀨獲邀在日本節目上介紹香港現況和本地旅遊好去處。在出發之前，先到訪的是位於灣仔的金鳳茶餐廳，品嚐最地道的港式早餐：菠蘿油和鴛鴦。

（《朝だ!生です旅サラダ》節目截圖）

地道早餐推介：菠蘿油與鴛鴦

川瀨提到，不少香港人都會在外面的餐廳解決一日三餐，因此大部分餐廳不論是平日或周末都會早早營業。在介紹甚麼是菠蘿油時，他指與日本的蜜瓜包非常相似，不過中間夾著厚厚的牛油，配上「鴛鴦」，就是最具代表性的港式早餐。

吃完早餐，之後就出發到位於離島區的坪洲！川瀨表示，最近身邊不少香港朋友流行到離島區旅遊，而坪洲就是其中一個熱門景點。雖然坪洲只有三分一個長洲的大小，不過區內擁有多項歷史建築物，以及近年開始發展的藝術空間，均值得我們漫步細賞。

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節目隱藏彩蛋：配樂採用MIRROR人氣歌曲

記者在觀看節目時，發現背景音樂用的竟然是MIRROR的人氣歌曲！例如在介紹香港富有活力的一面時用上《IGNITED》為配樂；節目尾聲介紹手指山欣賞日落時，登上山頂時的沿路風光配合抒情曲《One And All》的歌詞「沿途高低伴我走過」，好像特別有Feel。沒想到會在日本節目內聽到廣東歌，非常驚喜呢！

看日本節目鏡頭下的坪洲靚景睇到「心思思」，想即刻約齊朋友出發來一趟本地輕旅行？即睇坪洲一日遊路線、交通建議及打卡點推介！全文：坪洲一日遊輕鬆環島路線 5個靚景打卡位賞海景日落｜假日好去處

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同場加映：日本節目實訪香港壽司郎！兩地店有何分別？

日本節目《世界くらべてみたら》早前派出居港日本人化身特派員，前往香港的「壽司郎」分店一探究竟，調查香港和日本的壽司郎到底有甚麼分別！而香港「壽司郎」的2款限定菜單，其中一款更是源自香港的壽司，竟然令一眾日本嘉賓隔著屏幕都覺得好吸引？

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除了「花之戀」壽司，原來香港壽司郎還有一款「隱藏菜單」？即睇全文：日本節目實訪香港壽司郎！兩地店有何分別？隱藏菜單日本人也羨慕