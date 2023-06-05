網民數7個設計奇怪商場　又一城層數亂、K11似迷宮私家車也蕩失路

曾經有網民發文討論香港哪個商場的設計最奇怪？香港至少7個商場似迷宮，第一名最易迷路，不止遊人易迷路，私家車也易盪失路，停車場似防空洞，Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ 區指示不清晰。



又一城點解G樓上面唔係L1而係UG？

有網民表示，認為最奇怪的是又一城，指商場的層數指示總是令人混淆，「點解G樓上面唔係L1而係UG？」他又抱怨又一城的層數英文字多過數字，直指「睇到我暈，只係想去1樓都要搭幾次扶手電梯。」

（圖片來源：Festival Walk Glacier）

之前有網民在香港討論區發文，討論香港哪個商場的設計最奇怪，他指正常商場的G樓上一層應是L1或1樓，但又一城G樓上層卻是UG（Upper Ground），再上一層才是L1、L2，G樓下層又分為LG1、LG2，最底還有MTR樓層，直指「好亂，英文字仲多過數字！」

層數混亂之餘，又一城的「8字型設計」令到每層扶手電梯的距離遠，每上一層都要繞個大圈才能搭扶手電梯到其他樓層。網民指「又一城啲樓層睇到我暈，只係想去1樓都要搭幾次扶手電梯！」帖文引來不少網民留言，有人都認同又一城層數混亂，指「每次去都會蕩失路」，有網民認為商場的設計奇怪主要是因為強迫顧客遊覽所有店鋪，「希望啲客會多消費。」

朗豪坊、海之戀似迷宮？

網民也紛紛分享自己認為設計奇怪的商場，當中圓方、朗豪坊、海之戀等熱門商場都榜上有名！原因包括要繞一大圈上落樓層、「成個迷宮咁」等。

曾經有網民發文討論香港哪個商場的設計最奇怪。（朗豪坊圖片）

第一名難行商場 遊人、私家車均易盪失路

而最難行商場位於尖東，不止遊人易迷路，私家車都易迷路，事關每次揸入去泊車，停車場似防空洞，Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ 區指示不清晰，指示牌隱蔽，泊完車一定要牢記「搵返自己架車」的路線圖，否則兜來兜去廿分鐘先搵得返。沿路遇到其他車主，同樣兜來兜去「搵返自己架車」，大家覺得真心亂。

去下文睇睇大家有無同感？👇The One出口混亂？第一名公認行到頭暈！按圖睇7個設計奇怪商場排名👇

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房屋署商場四四正正好行

又有網民表示最好行的商場大多都是是房屋署商場，如禾輋廣場、愛民廣場等，「以前嘅商場四四正正，扶手梯集中在一齊。」

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雖然商場去得多就會熟路，但是如果趕時間，又不熟路，在迷宮一樣的商場，找路真的會找到極崩潰！相信香港設計奇怪的商場一定不止7個，如果大家有甚麼認為設計也是奇奇怪怪的商場，歡迎留言和記者分享！