深圳美食︳大鴿飯爆汁生炸紅燒乳鴿　廣州「爭崩頭」乳鴿殺入深圳

深圳美食、深圳乳鴿推介！好食的乳鴿店愈來愈少，不過近期深圳一間馳名乳鴿「大鴿飯」就爆受歡迎，自廣州落戶深圳榮獲米芝蓮殊榮，主打招牌爆汁紅燒乳鴿，及多款鴿類菜式如鴿雜、大鴿飯等，曾一度吸引大批鴿迷前往品嚐，部分人更指試過排足幾個鐘先食到！



廣州大鴿飯深圳發圍 必食爆汁生炸紅燒乳鴿

深圳大鴿飯推介！近期深圳一間乳鴿店備受討論，不但肉汁鮮嫩，而且價格親民，最平¥49元起就可以吃到一隻爆汁乳鴿，並有不同烹調食法，這間來自廣州的乳鴿專門店「大鴿飯」，於當地早已名氣爆棚，有網民分享多年前往廣州時，曾經要排3小時才可入座享用，早年落戶深圳後，已經3年蟬聯米芝蓮餐廳推介，吸引不少鴿迷慕名一試。

（圖片來源：小紅書）

其中以人氣必點的傳統生炸紅燒鴿最受歡迎，整隻肥美乳鴿原隻上碟，而且肉質偏厚實飽滿，咬開有爆滿肉汁，不過都有食客曾指外皮未如想像中脆口，但香氣十足，仍然有不少人大讚好味。乳鴿上餐時亦會附上小杯的百香果汁，以便食客邊食乳鴿邊解膩。

除了可以單點傳統生炸紅燒鴿，餐廳亦提供套餐選擇，可以一次過歎多款特色小菜，包括以乳鴿及鴿腎烹製的大鴿飯，亦可以選擇經典鹽焗鴿，部分食客認為鹹香味十足，而且相對更為入味。另外可配搭鍋氣小炒如台山菜花、沙薑焗豬俐等，以及跟配檸檬茶，雙人套餐¥193起。

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此外，餐廳亦有提供鴿湯、生啫乳鴿、椰皇燉老鴿、一口芝麻鴿、啫啫鴿雜煲、香茅焗鴿、蜂糖乳鴿、紫薯鴿片粥等，涵蓋各種乳鴿煮法，不少人吃過都讚性價比甚高。大家北上廣州、深圳等不妨留意一下喇！

大鴿飯 深圳分店詳情

地址：深圳寶安區新湖路與海城路交滙處寶安大仟里4樓L439

營業時間：11:00 - 14:30，17:00 - 21:30

交通方法：深圳地鐵1號線坪洲站A出口

